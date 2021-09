Lali sorprendió con una tierna revelación y su mamá la felicitó: "Orgullo"

La revelación de Lali Espósito, de La Voz Argentina 2021, que provocó la felicitación de su madre Majo Riera en Twitter.

Lali Espósito sigue sorprendiendo en las redes sociales, aunque en esta oportunidad no fue por su labor como jurado en La Voz Argentina 2021 (Telefe) sino por una revelación que ella misma hizo en su cuenta oficial de Twitter (@lalioficial).

"Me da como orgullo cuando me usan de meme/conector en Bendita. No sé, ¡siento que ´llegué´ mamá!", comentó la artista con relación a su imagen, que suele ser utilizada en ese programa de la farándula de El Nueve. Entonces, su madre "Majo" Riera no tardó en contestarle y, con algunos emojis de aplausos de por medio, comentó su publicación. "¡Felicidades, hija!", escribió quien también suele mostrarse muy activa en Internet.

Lali Espósito reveló que Bendita es su programa de TV favorito

El 30 de julio de 2021, la actriz y cantautora argentina de 29 años sorprendió a muchos de sus millones de seguidores en las redes sociales al revelar que el ciclo liderado por Beto Casella es su preferido de la pantalla chica por detrás de La Voz, en el que ella participa de la mano de Marley en el prime time.

Lali Espósito reveló que Bendita (El Nueve) es su programa de TV favorito después de La Voz (Telefe).

"¿Lali Espósito es la Susana Giménez de los próximos 30 años?", fue la pregunta que se hicieron desde la tira humorística de El Nueve, que se dedica a analizar la actualidad de la TV nacional con diversos informes que mezclan la ironía, la política, el doble sentido y demás.

Entonces, ella compartió ese tuit y les dedicó un tierno mensaje: "¡Los amooooo! Mi programa favorito (después de La Voz). ¡Aguante Bendita!", completó.

Quién es la mamá de Lali Espósito: Majo Riera

Ella era visitadora médica, pero hace 20 años dejó todo y se lanzó de lleno a la industria del entretenimiento. Con el correr del tiempo, fue buscando su lugar en el mundo artístico y lo consiguió, a tal punto de que hoy es productora y fanática de La Voz.

“En el corte me lavo los dientes, saco la basura, lavo los platos, me pongo el pijamas, hago manualidades, escribo un capítulo de mi proyecto, contesto mails, me depilo, barnizo la mesita y riego las plantas”, lanzó al respecto de su labor en el reality show de canto de Telefe y generó revuelo.

En 2001, "Majo" Riera dejó su vida rutinaria y empezó a trabajar en la productora argentina Non Stop Digital para, de alguna manera, profesionalizarse y acompañar a su hija en su carrera. De hecho, en esos años la mamá de Lali Espósito se desarrolló y aprendió de decenas de experiencias en distintas producciones que le permitieron crear su propia productora Cinemática Films en 2014. En los comienzos de Lali como cantante, la compañía de su madre fue la encargada de llevar a cabo los shows tanto en su país natal como en las giras que realizaron por Latinoamérica y Europa.

En la actualidad, "Majo" Riera busca nuevos horizontes mientras que su productora fue rebautizada como Art Troupe y ya tuvo varios desafíos, entre ellos los shows de Club 57 y la serie de Nickelodeon que protagonizó en 2019 Evaluna, la hija de Ricardo Montaner.