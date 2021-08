Lali Espósito estaría saliendo con un participante de La Voz: “Se enganchó”

La cantante ha tenido algunos histeriqueos con concursantes del certamen de Telefe, pero no de ellos se habría enamorado seriamente de Espósito.

El presente amoroso de Lali Espósito está en boca de todo el país tras algunas declaraciones que allegados al exparticipante de La Voz Argentina, Facundo Giovos, ofrecieron a un portal de noticias. El exmiembro del team Mau y Ricky y la intérprete de Una Na tuvieron una gran tensión sexual desde la primera aparición del artista en el certamen de Telefe.

En su primer encuentro en el show, el joven le cantó una serenata a Espósito, desde ese momento, ambos establecieron un juego de comentarios cariñosos en cada cruce que tenían. Recientemente, allegados al joven hablaron con Paparazzi e informaron cuáles son los sentimientos de Giovos hacia Lali. “Se puso como loco con ella. El Pela se enganchó y no sabe como hacer para sacársela de la cabeza”, comentó uno de ellos y así sumó un dato que avivará las especulaciones sobre el posible noviazgo entre Espósito y el ex participante de La Voz Argentina.

Además, en sus dichos las personas cercanas a Giovos comentaron que el artista acaba de romper con su novia, lo que generó aún más revuelo alrededor del posible romance de Espósito. La ex del cantante se llama Carito Pardo y la persona entrevistada por Paparazzi habló sobre ella y lanzó: “Se dedica a la música desde siempre. Tiene mucho alma y baila como los dioses. Tenían una relación bastante libre, pero esto la puso mal”.

Tiernas palabras de Facundo Giovos sobre Lali Espósito

Cuando Giovos quedó eliminado del ciclo, tras la etapa de octavos de final, expresó dulces declaraciones sobre Lali Espósito en una entrevista radial: “Lali es como se ve en la tele. Es una genia. Tiene mucha pero mucha humildad, para a sacarse a fotos, frena para darte un consejo”.

“Fue fuerte, sinceramente fue fuerte. Fue impensado cantarle a Lali. Estaba muy nervioso. Canté como pude, mirándola a los ojos siempre, pero encima cantarle a ella, ahí en vivo. Me parece que no es para cualquiera eso”, continuó el músico sobre el momento en que le dedicó una canción de amor a la cantante Boomerang. Y agregó: “Aunque no parecía, yo estaba muy nervioso, pero bueno, salió lindo y se dio todo un show. Igual, aunque sea todo un show, hay mucho cariño la verdad y yo le tengo un aprecio especial. Me ayudó mucho a crecer en el programa y le voy a estar agradecido toda la vida. Yo estaba shockeado, estaba con mis padres y mi viejo me cachetea y me dice ‘¿vos sos consciente de lo que te acaba de pasar?’, y yo no caía”.