Verstappen debería considerar una carrera como comediante, dice Norris

Gran Premio de Sao Paulo

Lando Norris dijo el jueves que Max Verstappen debería considerar una carrera como comediante, después de que el tetracampeón del mundo afirmó que también habría ganado el título de la Fórmula Uno de esta temporada si hubiera conducido un McLaren o un Ferrari en lugar de un Red Bull.

Verstappen señaló tras conseguir su cuarta corona consecutiva en Las Vegas el sábado que lo habría logrado mucho antes con el McLaren de Norris.

Habría sido "más o menos lo mismo" con un Ferrari, pero que el coche de Mercedes "habría sido más complicado", dijo.

"Debería empezar a hacer comedia o algo así", dijo Norris, el rival más cercano de Verstappen por el título, cuando se le preguntó sobre los comentarios antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana. "Puede decir lo que quiera. Por supuesto que estoy completamente en desacuerdo".

Verstappen ha ganado ocho grandes premios esta temporada, pero McLaren lidera el Campeonato de Constructores con 24 puntos de ventaja sobre Ferrari. Red Bull es tercero.

Los cuatro equipos con más puntos han logrado "uno-dos" esta temporada. Mercedes lo hizo en las frías condiciones de Las Vegas con un coche que generalmente ha demostrado ser un problema para Lewis Hamilton y George Russell en temperaturas más cálidas.

Mientras que Norris ha tenido un compañero de equipo competitivo en el australiano Oscar Piastri, y los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz han estado muy parejos, Red Bull ha confiado en Verstappen, mientras que el mexicano Sergio Pérez ha tenido una temporada muy mala.

Norris reconoció que eso tiene pros y contras para Verstappen.

"Tiene que hacer todo por su cuenta, lo que es para quitarse el sombrero", dijo. "No tiene a nadie que lo esté desafiando. No tiene a alguien que esté probando otras cosas con el coche. Los datos no son tan valiosos cuando no tienes a alguien que esté rindiendo al mismo nivel".

