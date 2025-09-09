Laje se dio vuelta y le soltó la mano a Milei: "Kicillof tiene razón".

El periodista Antonio Laje le soltó la mano al presidente Javier Milei después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del último domingo. Qué dijo Laje en A24.

"Hay algo en que tiene razón Kicillof", señaló Laje y profundizó: "Milei cree que todo el ajuste, lo dijo durante toda la campaña y fue lo que llevó a la gente a votarlo, lo iba a pagar la clase política. Y mirá los senadores. Los senadores se aumentaron, en menos de dos años, un 1000% la dieta".

Para Laje, "el ajuste claramente no lo pagó la clase política y lo terminamos pagando todos". Luego, citó "casos", como el del sector de la discapacidad o el Garrahan, que "son temas de muchísima sensibilidad, que los tenés que negociar, los tenés que arreglar".

"Ni hablar del caso de los jubilados, pasa que el de los jubilados es prácticamente inarreglable si vos no lográs pasar en blanco el 40% de la economía en negro. Es inarreglable", agregó Laje en su programa.

Su visión de cara a octubre

El periodista consideró que los bonaerenses votaron "con lo económico" en "una elección que es provincial", y advirtió de cara a los comicios para el Congreso de la Nación del domingo 26 de octubre: "Empecemos a mirar a octubre la elección. Va a ser diferente, porque es una elección nacional, pero en lo nacional es donde la gente va a decidir si quiere seguir en esta misma línea o no".