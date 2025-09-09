Uno de los principales medios económicos del mundo expuso a Milei: "Humillante"

La agencia de noticias Bloomberg, uno de los medios económicos más importantes del mundo, culpó directamente a Karina Milei por la derrota de La Libertad Avanza el pasado domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires (PBA).

"El 'jefe' de Milei se convierte en responsable tras brutal derrota en Argentina", tituló Bloomberg su artículo en su edición en inglés, junto a una foto de la secretaria General de la Presidencia en primer plano.

El artículo señala que "una humillante derrota electoral está obligando al presidente argentino Javier Milei a afrontar una serie de errores políticos, el principal de ellos, su dependencia de su amada hermana". Y agrega que "la derrota (de LLA en PBA) mostró las limitaciones de una campaña basada en ataques al gobierno anterior, que dejó el cargo hace casi dos años".

Luego del derrumbe en los mercados y la suba del dólar oficial del lunes, Bloomberg señaló que el resultado electoral "sorprendió a los inversores, ya que una derrota similar en las cruciales elecciones intermedias del próximo mes podría hundir por completo la revolución de libre mercado de Milei".

Apuntando directamente contra Karina Milei, el medio estadounidense advirtio que la hermana del Presidente "se ha convertido en quizás su mayor lastre, con una doble responsabilidad por el fiasco del domingo: primero, por diseñar la estrategia electoral que no logró persuadir a los votantes, y segundo, por verse envuelta en un escándalo de corrupción que estalló apenas dos semanas antes de las elecciones", en referencia a los audios de Diego Spagnuolo por las coimas en ANDIS.

El desplome en los mercados y las medidas políticas de Milei

Respecto al desplome de los mercados de ayer, Bloomberg recordó que "el peso oficial se desplomó hasta un 7% al abrir los mercados locales, antes de recuperar parte de esas pérdidas, mientras que los bonos del país denominados en dólares registraron las mayores caídas en los mercados emergentes", y remarcó que "el caos en los mercados financieros representa una amenaza adicional para su gobierno".

Además, la agencia de noticias minimizó las medidas del Gobierno posteriores a la derrota al resaltar que Milei "no planea despedir a ningún ministro del gabinete" y que "hasta el momento, el gobierno solo ha creado un grupo de trabajo para abordar la crisis".