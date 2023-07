La terrorífica experiencia de Rocío Quiroz con una fan: "Me dejó una marca"

Rocío Quiroz dio a conocer el desesperante episodio que vivió con una fanática, en medio de su show en Tucumán.

Rocío Quiroz reveló la escalofriante anécdota que vivió con una fanática que se acercó a saludarla. La cantante de cumbia estaba dando un show en Tucumán, en el marco de su gira por Argentina, cuando de repente, una chica se le acercó con una llamativa actitud. La situación se volvió tan extraña que en determinado momento, la fan tuvo un gesto que aterrorizó a Rocío, quien hasta el día de hoy no puede olvidarse de lo sucedido.

Muy a menudo, los artistas son perseguidos por fanáticos que no pueden controlar sus impulsos y quedan expuestos a situaciones de peligro. Quiroz estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV) y le contó a Fer Dente el particular episodio que vivió con una fan durante su show en Tucumán.

"¿Qué pasó, Rocío? ¿Qué fue eso?", le preguntó el conductor del programa. "Ay, no. Yo tampoco lo podía creer. Estábamos en un show en Tucumán y yo siempre cuando canto le doy la mano a la gente...", comenzó la cantante. "Justo le di la mano a una señora y, de la misma desesperación o emoción que tenía en ese momento, no sé, me agarra el dedo", continuó Rocío.

"O hambre, qué sé yo, por ahí era medio caníbal", agregó Dente. "Me agarra el dedo, me muerde el dedo, y yo la miro y me río, porque el dolor me causaba risa. ¡Me mordió fuerte! Me di vuelta y los chicos justo la vieron. Me miro el dedo y me dejó una marca de los dientes, quiso marcarme. Fue algo de locos", cerró Rocío, todavía sorprendida. "Ella te quiso dejar la marca, generás ese amor", comentó Dente. "Sí, quiso marcarme", concluyó la artista.

Rocío Quiroz se quebró al hablar sobre sus hijos: "Nunca imaginé"

Rocío Quiroz reveló por qué eligió interpretar la canción Llegaste a Mí, de Samuel Hernández y Melodie Joy, y explicó que fue por sus hijos, Alma y Thomas. “Es un tema muy lindo, una letra muy especial que sentí cuando tuve a Alma que fue como un cambio en mi vida. Sentí que llegó en un momento justo. Siempre me emociono, no voy a llorar”, comenzó la cantante, intentando contener las lágrimas.

Y agregó, sumamente conmovida: "Me emociona muchísimo porque siento que la llegada de un hijo es algo muy lindo, muy especial, nunca imaginé que iba a sentir ese amor tan fuerte. Es mirar a los ojos y sentir esa mirada y esa vocecita que tiene...".

En este sentido, agregó que "un hijo te cambia la vida por completo", especialmente cuando llega en un momento de la vida "en el que uno lo necesita". "Más allá de lo musical, es llegar a casa y, por ahí, te sentís un poquito sola. Y ahora llegás y te están esperando... Esa emoción de esperarte y que lleguen mamá y papá”, cerró Quiroz, emocionada.