Fer Dente hizo un anuncio sobre su futuro en América TV: ¿Qué pasa con su programa?

Fer Dente anunció una inesperada noticia para sus seguidores: cuál es el futuro que le depara en América TV.

Fer Dente prepara un nuevo proyecto que llevara a cabo en América TV. En 2023, el conductor estrenó Noche al Dente, su ciclo con formato de late night en el que realiza entrevistas a diferentes famosos y figuras del espectáculo. Ahora, el presentador de televisión emprenderá un nuevo desafío en el canal que fusionará la televisión con el teatro. Además, se dice que tendrá fines solidarios.

Dente tuvo un gran éxito con Noche al Dente y el programa logró altos números de rating. Por esta razón, América TV volvió a poner las fichas en él y muy pronto trabajará en un importante proyecto para recaudar fondos. Si bien por ahora no se saben demasiados detalles, se dice que se lanzará este 2023.

Según anunció la periodista Laura Ubfal en su blog y redes sociales, se tratará de un programa en vivo. "Anuncia Fer Dente que hará pronto una transmisión especial de su programa de América desde el teatro Ópera y a beneficio", adelantó la periodista. Además, aseguró que se tratará de un musical y que muy pronto se darán a conocer más detalles.

Fer Dente reveló cómo le afectan las críticas por su desempeño como conductor

Si bien Fer Dente cuenta con una gran audiencia y muchos seguidores fieles de su programa, no faltan quienes lo critican o consideran que no está a la altura de las circunstancias. Recientemente, abrió su corazón y reveló cómo hace para enfrentar estas situaciones. "De chico hubo un momento que lo padecí y me di cuenta de que no me servía de nada atravesar eso. Pero con críticas me refiero a las críticas de alguien que no conozco o alguien que expone una crítica", comenzó, en diálogo con Infobae.

Además del público, explicó que muchas veces recibe críticas por parte de colegas. "Después, soy el primero que al que le importa hablar con la gente, que me digan cómo me ven. Obviamente la gente puede decir 'me gusta', 'no me gusta'. No estoy hablando del público, estoy hablando de periodistas o notas que salgan de críticas de cómo conduzco, cómo es el programa", siguió. Y concluyó con que "son solo opiniones" y que, si bien "es muy tentador entrar en ese laberinto", se dio cuenta de que no vale la pena hacerlo.