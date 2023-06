La reacción de Fernando Dente por los ataques de Marcela Tinayre en América TV: "No tengo idea"

El conductor de televisión habló sobre las chicanas que soltó en su contra Marcela Tinayre en los últimos días. Fernando Dente le respondió a la hija de Mirtha Legrand en diálogo con este medio.

Fernando Dente habló por primera vez sobre las quejas de Marcela Tinayre en América TV hacia su programa. El conductor de televisión fue cuestionado por la madre de Juana Viale y él reaccionó ante esas palabras en diálogo con El Destape Web.

Marcela Tinayre llegó a la pantalla de América TV con la conducción de Polémica en el Bar, a 60 años del estreno del programa fundado por Gerardo Sofovich, como la primera mujer en llevar adelante ese ciclo. La presentadora está acompañada por figuras como Walter "Alfa" Santiago, Flavio Mendoza, Chica Gelblung, Marcelo Polino, Eliana Guercio y Gabriel Schultz.

La hija menor de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre apuntó varias veces contra Fernando Dente y su programa, Noche al Dente, por entregarle el aire minutos tarde. A pesar de que nunca se había pronunciado sobre esta situación, Dente habló al respecto en el junket de prensa de Heathers, el musical, la obra dirigida por él que se estrena el 1 de julio en el Teatro Ópera. "Lo que tengo para decir de eso es que la adoro y que va a venir al programa, estamos poniendo fecha. De esas cosas yo no tengo idea porque son cosas que maneja el canal, así que está en todo su derecho a quejarse y se tiene que quejar", sentenció el conductor de TV y así dejó en claro que no existe animosidad alguna entre él y Tinayre.

Qué dijo Marcela Tinayre de Fernando Dente

La conductora de televisión habló hace algunas semanas sobre los minutos tarde que Dente le había entregado el aire y soltó: "Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?". En otra de las emisiones, Tinayre también aludió a la demora de Fernando en cerrar su programa y apuntó de manera directa contra él: "Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde".

Fernando Dente, sobre cómo lo afectan las críticas

"De chico hubo un momento que lo padecí y me di cuenta de que no me servía de nada atravesar eso. Pero con críticas me refiero a las críticas de alguien que no conozco o alguien que expone una crítica. Después, soy el primero que al que le importa hablar con la gente, que me digan cómo me ven", comenzó su descargo Dente en diálogo con Infobae. Y sumó: "Obviamente la gente puede decir 'me gusta', 'no me gusta'. No estoy hablando del público, estoy hablando de periodistas o notas que salgan de críticas de cómo conduzco, cómo es el programa. Son opiniones. Creo que es muy tentador entrar en ese laberinto y me di cuenta de que en algún lado me quedan".