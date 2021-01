Moria solidaria: la jurado del "Cantando 2020" le prestó un hogar a Quiroz, que perdió sus posesiones durante un incendio.

La cantante de cumbia y actual participante del "Cantando 2020" Rocío Quiroz fue víctima de un vendaval que dejó seriamente destruida su casa y, por ese motivo, tuvo que ausentarse al reality durante la gala del lunes. Aún conmocionada, sí asistió el martes y agradeció todos los mensajes solidarios que le llegaron en sus redes sociales. Para su sorpresa, la jurado Moria Casán le hizo un notable gesto para ayudarla a pasar este difícil momento: prestarle temporalmente su hogar para que pueda alojarse.

"Fue algo horrible. Estábamos en casa, venía una tormenta pero no pensamos que era para tanto, y de repente empezó como un remolino, y explotó todo. Arriba estamos construyendo, y el viento tiró toda la construcción. Yo me quedé helada, empecé a gritar, pensamos que se venía todo abajo, mi bebé estaba desesperada llorando. La empecé a revisar, y tenía astillitas de vidrio. Fue algo horrible. Ahora la beba está bien, por suerte no le pasó nada a ella, ni a nosotros", explicó Quiroz, en diálogo con Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Y reflexionó, ante la mirada conmovida del jurado y todos los presente en el estudio: "Primero quiero agradecerles a todos por sus palabras, desde que se enteraron lo que me pasó me llamaron todos los del jurado. A todos, gracias. A toda la gente que me escribió, también. Gracias a Dios estamos todos bien, me duele muchísimo porque queríamos terminar nuestra casa. Yo quería venir y estar acá con mi compañero".

Sensibilizada por la trágica situación, Moria Casán le ofreció a Rocío y su familia la posibilidad de alojarse temporalmente en su casa. De Brito aprovechó para destacar el gran gesto que "La One" tuvo con la cantante y, por su lado, la exvedette comentó: "Hoy a la mañana, un gran amigo me comentó que un abogado muy prestigioso, el doctor Andrés Sánchez Ibarra, y acá no hay sarasa ni político de por medio, donó y puso a disposición un millón de pesos en materiales de construcción que van a ser enviados para la construcción de tu vivienda".

Llorando, la cantante se mostró muy agradecida y tan solo atinó a decir: "Recibí ese mensaje y pensé: "Estoy leyendo mal". Y fue algo muy hermoso, muchísimas gracias a todos". Los presentes en el estudio aplaudieron y Quiroz pudo dejar el estudio con una feliz noticia.