La terrible revelación de Susana Giménez sobre Antonio Gasalla: "Tengo miedo"

Susana Giménez habló de su histórico compañero en "Hola, Susana" y divulgó un detalle de su intimidad que entristeció a Ángel de Brito. El fuerte testimonio de la conductora sobre Antonio Gasalla.

Susana Giménez dio un móvil exclusivo a LAM (América TV) y recordó a Antonio Gasalla, su histórico compañero en Hola, Susana, con una dolorosa información sobre el cuadro de demencia senil progresiva que padece el actor. "Me morí", reconoció la diva de los teléfonos.

"Mucha gente te dice '¿y vos para qué necesitás trabajar?' Porque me gusta, me encanta. Ahora en marzo tengo que ir a México, a hacer otra cosa de LOL, y después mi programa de televisión en julio, como hago siempre. Es el programa clásico, no quiero hacer otras cosas. Me ofrecieron otras cosas, pero no eran para mí", comentó Susana desde Punta del Este, donde se comunicó con Ángel de Brito, sobre sus trabajos antes de soltar un comentario sobre Gasalla que cambió el rumbo de la entrevista.

Siguiendo su exposición, Susana admitió qué se siente muy cómoda con su formato de programa y recordó su época de gloria con Antonio Gasalla: "Lo mío es una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical....el sketch no lo haría más porque no está más mi amigo adorado Emilio Disi. Sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido, he probado, pero no. Y Antonio. ¿Te das cuenta el horror? Yo pienso todo eso y digo ¡Ay Dios, mío!".

Aprovechando que la diva de los teléfonos sacó el tema de Gasalla, quien atraviesa un duro cuadro de demencia senil progresiva, Ángel de Brito le preguntó por el actor y logró una dolorosa revelación. "Vos sabés que a veces agarro la computadora a la noche y me pongo a ver los sketches que hacía con Antonio. Yo le hacía la segunda y él tenía un talento", empezó Susana, en tono nostálgico.

"Es a la única enfermedad a la que le tengo miedo. Debe ser tan espantosa. Polino me dijo que cuando le entregó el premio a Antonio (el Martín Fierro) se le cayeron las lágrimas, o sea que entendió. Cuando vio que yo recibía el de él, dijo 'ay, Susana. Y estoy yo'. Cuando me dijeron eso, me morí", confesó, en una durísima información jamás revelada antes.

Por último, Susana se mostró muy agradecida por todo el tiempo que compartió junto a Gasalla y rememoró algunos de sus mejores momentos en la televisión: "Lo conozco, lo conocí, estuvimos 15 años seguidos haciendo la abuela y era increíble. Salíamos sin un libro y yo lo seguía en todo. A veces se metía con mis partes privadas y yo le decía 'por favor'".

"Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más. Te quiero, Antonio", había dicho Susana en la última entrega de los Premios Martín Fierro quebrada en lágrimas al homenajear a su querido amigo.