La renuncia inesperada de Dominique Metzger: "No era para mí"

Dominique Metzger reveló una situación laboral donde pegó el portazo. El testimonio que nadie esperaba por parte de la conductora de Telenoche.

Dominique Metzger realizó una confesión impensada respecto a su vida laboral. La conductora que está al frente de Telenoche junto a Nelson Castro llamó la atención con el testimonio que brindó en una entrevista reciente en la que dijo que renunció a uno de sus trabajos.

A principios de 2023, Dominique Metzger y Nelson Castro se convirtieron en nuevos conductores de Telenoche tras la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna. Independientemente de su actualidad laboral, la periodista se sinceró y reveló que tuvo que renunciar a uno de sus trabajos.

"Mientras iba estudiando, iba trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí", expresó sobre un empleo que tuvo cuando era más joven y se estaba iniciando en el mundo del periodismo. La conductora dialogó con el nuevo ciclo Poco Correctos del "Chino" Leunis y "Pollo" Álvarez en El Trece.

"Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses. Era como una película, como un Gran Hermano. Era en Chubut, entre dos lagos, había que llegar en avión hasta Comodoro, de ahí con una avioneta hasta Alto Río Senguer, de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban", detalló. Dominique se recibió de chef profesional, pero luego se dio cuenta que no quería ejercer esa profesión.

Esta situación ocurrió a sus 21 años, cuando todavía no era conocida en los medios. "Si bien estábamos en la belleza de la Patagonia, había que hacer todo desde el desayuno hasta la cena porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones. Era muy culo con rosca el lugar, muy top y había que hacer todo", consideró.

Una exfigura de El Trece destruyó a Telenoche: "Rienda Suelta"

Una de las exfiguras de El Trece se refirió al mal momento que está pasando el canal y fue lapidario con uno de sus programas insignias. Se trata de Juan Manuel "El Rifle" Varela, quien en los últimos días no tuvo filtros al describir el rumbo que tomó la señal que dirige Adrián Suar.

“Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy”, explicó el periodistas que trabajó en Telenoche entre 2014 y 2017. “Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki, es perder una de tus banderas. Y después en TN poner en el graph ‘El siniestro doctor Lotocki’ porque vieron la repercusión negativa que se tuvo, ahí te demuestra algo", analizó.

Sus dichos generaron gran controversia y un móvil de Intrusos lo esperó a la salida de su programa en radio Continental para ahondar en sus críticas contra su ex lugar de trabajo. "Los canales de noticias se viven copiando unos a los otros, y en esa búsqueda, año tras año, Telefe Noticias le va ganando a Telenoche, que cambia de conductores, de columnistas y de productores", sostuvo para reafirmar su postura.

"Antes todos se morían por estar en Telenoche, entonces en algún momento era como una selección. Los periodistas del noticiero de TN y El Trece son como el gran plantel de la televisión argentina. Para mí hay que darle más rienda suelta a las grandes figuras del canal", analizó y le apuntó contra una de las figuras de El Trece: "A mí, como televidente, me gustaría que haya un conductor que sea Nelson Castro, y que haya un montón de satélites periféricos. Que Dominique (Metzger) tenga su momento y su lugar, pero que haya un conductor".