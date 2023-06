Nelson Castro se cruzó con Lotocki en vivo y le dijo lo que todos piensan de él: "Debo decirle"

Nelson Castro se cruzó con Lotocki en Telenoche y le dijo lo que todos piensan de él. Las fuertes palabras del conductor de Telenoche contra el médico cirujano.

Nelson Castro es uno de los conductores de Telenoche y en la noche del 28 de junio entrevistó al doctor Aníbal Lotocki, quien está en el ojo de la tormenta tras conocerse el preocupante estado de salud de Silvina Luna. En medio de las acusaciones contra el cirujano que fue condenado por la Justicia por mala praxis, fue el periodista quien lo cruzó con duras palabras.

“Doctor, debo decirle esto. Lo escuché con mucha atención, más allá de lo que defina la Justicia y por eso quisimos escucharlo todo este tiempo. Sí debo decir, ya como colega médico, que me impacta su falta de empatía con las víctimas. Me impacta”, lanzó Nelson Castro. Todo se dio a raíz de la versión de Aníbal Lotocki defendiéndose y hasta desligándose de lo que sucede con la salud de Silvina Luna luego de que le haya inyectado metacrilato en el año 2011.

Casi sin inmutarse, Aníbal Lotocki le respondió a Nelson Castro: “Yo, la verdad, no quiero faltarle el respeto a nadie. Tampoco quiero hacerme la víctima, porque nunca lo hice. A mí me impacta, sabe qué, los pacientes que hacen denuncias falsas como Pamela Sosa. Gente como Gabriela Trenchi que sigue paseándose por los programas diciendo que Aníbal Lotocki le puso una sustancia que ella no permitió cuando en el juicio se demostró que ella ya tenía los síntomas y le confesó a su neurólogo que se había puesto polimetil metacrilato y que por favor no le diga a su familia que no sabía nada. Ella dice que se enteró después”.

“Salen a mentir descaradamente en los programas. Usted dice ‘la falta de empatía’ y a mí me sorprende que los pacientes salgan a mentir en televisión para buscar un rédito. Tal vez quieren la empatía, pero no sé. Son puntos de vista, doctor”, le retrucó Nelson Castro. De este modo, se vivió un momento de máxima tensión en el aire de El Trece.

Hiriente comunicado de la abogada de Lotocki mientras Silvina Luna pelea por su vida

Silvina Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano, intubada y luchando por su vida, mientras sus afectos piden una cadena de oración para que salga del difícil cuadro de salud que atraviesa como consecuencia a la mala praxis ejercida por el médico Aníbal Lotocki durante una cirugía estética de glúteos. En este marco habló la abogada del doctor y lanzó polémicas declaraciones en su defensa.

En comunicación con TN, Ileana Lombardo, la abogada del médico, expresó que "en la causa que tramitaron contra Lotocki se determinó que no hay nexo causal entre la enfermedad y la práctica médica. Lo dice el juez en la sentencia y los médicos del cuerpo médico forense". Agregó que, con toda la discusión y debate acerca del producto utilizado por el cirujano plástico, éste "no utiliza más el metacrilato".

"Contrariamente a lo que se afirma, el metacrilato ha sido un producto recomendado por la ANMAT, por la resolución 8341/2011 que autoriza su aplicación en glúteos, mamas y pantorrillas, que es tal cual como lo utilizó Lotocki", agregó la letrada. "La cirugía de Luna fue una liposucción con aumento glúteo de grasa y polimeti metacrilato. Se hacen los prequirúrgicos de práctica que incluyen análisis de protocolo, pero el fabricante del producto no describe la posibilidad de estas enfermedades como posible efecto secundario", añadió.