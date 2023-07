Renunció en El Trece y dejó expuesto a Adrián Suar: "Caótico"

Un famoso periodista de El Trece reveló la verdadera razón por la que decidió dar el portazo del canal de Adrián Suar.

Una reconocida exfigura de El Trece habló sobre el mal momento que vivió dentro del canal cuando trabajaba allí y reveló la verdadera razón por la que decidió irse. Se trata de Juan Manuel "El Rifle" Varela, quien trabajó en Telenoche (El Trece) entre 2014 y 2017. Después de tres años de experiencia allí, tomó la firme decisión de abandonar el canal de Adrián Suar y buscar nuevos caminos. Ahora, finalmente dio a conocer todo lo sucedido.

A diferencia de otras figuras televisivas, "El Rifle" no se fue porque otro canal le ofreció una nueva propuesta, sino porque ya no podía tolerar más continuar en El Trece. "Me fui porque se cumplió un ciclo. Me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz”, había confesado en ese entonces.

Y agregó que en este momento de su vida, ya no tiene "la necesidad de mentir o de ocultar o no decir la verdad". "Esa es la verdad. No tengo que quedar bien con nadie", sumó con firmeza. Ahora, conversó en el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez) y apuntó directamente contra el noticiero.

“Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy. Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki, es perder una de tus banderas", reflexionó, en referencia al cirujano denunciado por Silvina Luna y varias otras figuras, a causa de su mala praxis.

Además, opinó: “Con las figuras que tiene el noticiero de El Trece y TN, que es lo mismo, se puede hacer una buena mesa de debate político con chismes políticos. La instalás como se instaló el pase de Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, y la rompés. Ningún canal de noticias y ningún canal de aire tiene la cantidad de periodistas con impronta y data que tienen TN y El Trece".

Sin embargo, señaló que "siempre se cae en la tentación del rating y obviamente, al tercer mes ya sabíamos que Telefe Noticias ganaba el año". "Después le metieron cambio de timón, le cambiaron de productor ejecutivo, esto y lo otro... Así, Telenoche dejó de ser una selección”, cerró, tajante.

Ángel de Brito reveló cuál es la situación sentimental de Adrián Suar

Desde que Adrián Suar se separó de Griselda Siciliani, la vida privada del productor es casi un misterio y, recientemente, Ángel de Brito habló al respecto. Recientemente, el conductor de LAM (América TV) abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y respondió varias preguntas de sus seguidores. Entre todas ellas, un usuario le preguntó: "Adrián Suar sale con una chica?". "Me dice que no", respondió Ángel. Sin embargo, algunos de sus seguidores se mostraron escépticos con su respuesta.