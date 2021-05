Juan Manuel El Rifle Varela, quien hoy se encuentra en La Nación +, analizó los cambios que realizaron en Telenoche en el último tiempo y se mostró en desacuerdo con el nuevo formato. Además, recordó qué lo llevó a tomar la decisión de irse de TN y lanzó frases que harán ruido en el canal del Grupo Clarín.

"Me sorprende la vuelta de la T y del escritorio en Telenoche. Por ahí muchos lo toman como una taradez en medio de las caras nuevas, pero el escritorio da una firmeza que no te lo da estar parado, sirve para volver a las raíces y sentir un nuevo proyecto, el escritorio te ordena”, analizó sobre la estructura del emblemático noticiero conducido actualmente por Diego Leuco y Luciana Geuna tras las abruptas salidas de María Laura Santillán y Santo Biasatti (quien regresó a la conducción de la mano de NET TV).

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, El Rifle Varela confesó que su salida de TN -en diciembre de 2017, después de 16 años- tuvo que ver con haber “cumplido un ciclo”.

“En TN sentía que veía la luz al final del túnel y no quería llegar ahí, quería saltar antes. Sentía como que estaba en un ciclo cumplido, que quería hacer cosas distintas. Yo sentía que quería otra cosa, y que en ese lugar no lo podía tener, necesitaba buscar otras cosas. Y no quería llegar al punto de chocarme con otra pared”, admitió en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

"¿ Volvería? (a TN) Y, hoy no, pero en un futuro tal vez sí", agregó el padre de Capri, la hija que tuvo en 2020 con la periodista Pía Marcollese. Tres años atrás, el Rifle Varela tuvo palabras chocantes para con el canal del Grupo Clarín.

"TN reforzó su programación, C5N también con una nueva escenografía, los de A24, Crónica, Canal 26. Nunca un canal de noticias cuando hizo su irrupción hizo tanto descalabro en los competidores. Ni cuando apareció por primera vez C5N. Ahora en los canales de noticia en los televisores ponen LN+", aseguró el conductor.