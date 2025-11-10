La notera lo quiso frenar pero no pudo: un jubilado destrozó a Milei en un móvil de TN

Un jubilado defenestró a Javier Milei desde TN.

El clima político y social se coló en un móvil de TN cuando, en plena transmisión, un jubilado reaccionó con furia al ser consultado por la inflación. El hombre, visiblemente indignado, interrumpió a la cronista y desató una catarata de críticas contra el gobierno de Javier Milei, en un intercambio que rápidamente se viralizó en redes.

Todo comenzó cuando la notera intentó abordar el impacto de la inflación en los precios. “Estamos hablando de inflación, dio 2,2% en la Ciudad de Buenos Aires y hay que ver qué pasa a nivel nacional. Quería preguntarle cuál es su inflación…”, introdujo la periodista en tono amable al señor que se encontraba en plena vía pública.

Sin dudar, el jubilado respondió con enojo: “Muchísimo más… muchísimo más. Además, es todo una mentira esto. El gobierno es todo una mentira y una porquería. Pienso que al señor presidente habría que sacarlo, y a varios más que están con él”. Sorprendida por el tono, la notera intentó retomar el tema económico y le consultó: “Lo vuelvo a traer al tema de la inflación, ¿qué productos siente que están por encima de ese número que yo le estoy diciendo?”.

El hombre, lejos de calmarse, redobló la apuesta: “¿Encima del 2%? Yo te diría que si hablamos de ir al supermercado una vez por semana, hay productos que están hasta un 100% más altos en una semana. Es un juego el tema de la inflación, porque ¿a costa de qué se baja la inflación?”.

Los datos de inflación del último mes en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 2,2% en octubre de 2025, el mismo dato que en septiembre, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba). En los primeros diez meses del año, la inflación acumuló 25,3%, con una variación interanual del 33,6%, lo que representa una baja de 1,4 puntos respecto al mes anterior. Las divisiones con mayor incidencia fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que explicaron el 64,8% de la suba general.