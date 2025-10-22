El inesperado cruce entre periodistas de TN en medio de los incidentes en la marcha de jubilados.

El clima se puso al rojo vivo en el programa Nuestra Tarde, de TN, mientras transmitían en vivo los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados. Lo que comenzó como una cobertura informativa terminó derivando en una discusión entre dos panelistas del canal, que expresaron visiones opuestas sobre el accionar policial durante la protesta.

La tensión se desató en plena emisión, cuando las cámaras mostraban cómo efectivos de la Policía de la Ciudad forcejeaban con adultos mayores que reclamaban por mejoras en sus haberes. Desde el piso, una periodista no ocultó su indignación y dijo que “un policía lo tiró al piso” y que era evidente que “eran jubilados los que estaban reclamando, todas cabezas blancas”, cuestionando con dureza la violencia de los uniformados. “¿Hay resistencia? No pueden decir que esta gente está generando violencia”, agregó mientras se veían las imágenes en vivo.

Se registraron incidentes en la última marcha de jubilados.

Otro periodista intervino para respaldar esa mirada y sostuvo que “obviamente no nos parece esto que está pasando, es increíble”. Sin embargo, el intercambio subió de tono cuando un manifestante, en medio del caos, se bajó los pantalones y mostró sus partes a los agentes.

El cruce entre dos periodistas de TN en medio de la marcha de jubilados

Uno de los panelistas intentó relativizar el hecho y opinó que “hay cosas que no podés hacer... hay que mantener la educación, tranquilos”, comentario que desató el enojo de su compañero. “¡Es la realidad! ¿Qué va a hacer?”, respondió el otro periodista, marcando el inicio de un cruce que tomó por sorpresa al público.

El periodista que había criticado el gesto del jubilado insistió en su postura y explicó que “el hombre no puede bajarse los pantalones; entiendo la impotencia, entendemos todo y estamos a favor de los jubilados, pero hay que demostrar que son diferentes”. Su compañera, sin ocultar su indignación, retrucó enseguida: “¿A vos te parece?”.