Sorpresiva declaración de una figura de TN: "El único que le pagó al FMI fue Kirchner"

Sorpresiva declaración de una figura de TN: "El único que le pagó al FMI fue Néstor".

Una figura del canal de televisión TN destacó la gestión económica del ex presidente Néstor Kirchner, mientras el actual jefe de Estado, Javier Milei, sigue endeudando a la Argentina.

Hace unos días, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos le otorgará un swap a la Argentina por 20.000 millones de dólares. En paralelo a las críticas internas que recibió por prestar esa suma de dinero, agrandó la deuda del país que gobierna Milei.

Ahora, en TN, el periodista Mario Massaccesi recordó: "El único que le pagó todo a los Estados Unidos y al Fondo fue Kirchner, que se quedó sin deuda". "Con el Fondo Monetario saldó la deuda, uno de los caballitos de batalla de la gestión de Néstor Kirchner", añadió Massaccesi.

Mario Massaccesi: "El único que le pagó todo a los Estados Unidos y al Fondo fue Kirchner".

El anuncio de Scott Bessent sobre Argentina

La semana pasada, Scott Bessent, tuiteó: "Argentina enfrenta un momento de grave falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos".

"Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados. Le recalqué al ministro Caputo que el liderazgo económico de Estados Unidos Primero de Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense", añadió.