Al horno: Bonelli advirtió a quiénes "afecta" el acuerdo de Milei con Estados Unidos

Bonelli alertó por el impacto del acuerdo de Milei con Estados Unidos: "Afectaría".

El periodista Marcelo Bonelli advirtió por las consecuencias de las medidas que anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y que festejó el presidente Javier Milei. Qué dijo.

"El metro cuadrado no te cambia. Por ahí dejamos de estar peor de cómo veníamos, eso sin ningún tipo de dudas, porque íbamos rumbo a colisión y nos salvó Bessent, de alguna manera", explicó Bonelli.

Luego, el periodista continuó en TN: "Después la pregunta está. Como la intervención de Estados Unidos lo que está haciendo es bajar el dólar muy fuerte. Esto sí generaría menos inflación pero afectaría la competitividad de la economía argentina".

"Esto afecta a la pequeña y mediana industria, a ciertos sectores industriales que ocupan mucho de obra", concluyó el periodista político al aire de la señal de noticias.

Bonelli alertó por el impacto del acuerdo de Milei con Estados Unidos: "Afectaría"

El anuncio de Bessent al que hizo referencia Marcelo Bonelli

La semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que el gobierno de ese país había intervenido en el mercado cambiario argentino comprando pesos; además, informó que firmaron un swap del Tesoro por 20.000 millones de dólares. "Argentina enfrenta un momento de grave falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos", tuiteó Bessent.