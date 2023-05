La Negra Vernaci redobló la apuesta tras la respuesta de Yanina Latorre y fulminó a LAM: "Conventillo"

La locutora le respondió a Yanina Latorre después del descargo de la botinera en LAM. Elizabeth Vernaci aseguró que no le interesa estar metida en el barro mediático.

Elizabeth Vernaci le respondió a Yanina Latorre en su programa de radio y apuntó contra LAM. La locutora de la Pop 101.5 arrancó su programa con un reto a su columnista "La Barby", quien a veces lleva al ciclo radial temas de chimentos para comentar.

"Hay que trabajar el ego, es un laburo dejar al ego de lado. Y hablando de eso, no me metas más en quilombos, gorda. Me metés en quilombos. No me traigas más a todo el conventillo de Ángel de Brito y sus chicas porque me termino metiendo en quilombos al pedo. No me interesa", le dijo Vernaci a "la Barby", quien el día anterior había tratado en su columna el rol de Marixa Balli en LAM.

"La Negra" hizo alusión al ego de la controversial panelista de LAM, a quien definió como "yarará", y sumó: "Qué fuerte, boludo, que haya alguien que no tolere que vos hables de otra persona. No estaba hablando de vos, yarará. Pero se ve que no tolerás que hablemos de otra persona que no seas vos. Todo bien, qué se yo". Y agregó: "Lo único que le puedo decir a Yarará es que si ella se autopercibe periodista, está todo bien. Seguramente ese fue el enojo porque lo único que hice fue hablar bien de Marixa".

"La Barby" señaló que a todo lo lindo que dijeron de Marixa en la emisión anterior, en alusión al buen manejo de sus relatos en cámara y al carisma de la bailarina, no lo pusieron al aire. "Lo que pasa es que usan nada más que esa parte. Los carroñeros, los conventilleros usan nada más que las partes que les convienen. La verdad que yo no tengo ganas de estar en ese barro. No me interesa, no es mío, no es para mí. Que lo usen lo que les gusta", cerró la premiada conductora radial.

Qué había dicho "La Negra" sobre las panelistas de LAM

"Hacía rato que necesitaban un refresh a la televisión, volver a la televisión de antes. Así lo hizo Nazarena Vélez el año pasado cuando entró a LAM, que empezó a contar todas las experiencias de a quién se comió y quedó y se convirtió en periodista", esbozó Vernaci. Y agregó: "Entrás hablando de a quién te cogiste y terminás periodista. El periodismo hoy es así... tanto estudiar al pedo, tampoco. ¿Y qué dice la yarará? Porque a ella le debe dar bronca cuando alguien sobresale más que ella. Ella dice 'primero estoy yo, después el programa'".

Que le respondió Yanina Latorre a "La Negra" Vernaci

"Pobre 'La Negra', en el fondo me da lástima, la obsesión que tiene. Habla más de ella que de mí, no se lleva bien con nadie. Tiene el resentimiento de las que ya les pasó el cuarto de hora", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre en su sillón de LAM, como respuesta al cuestionamiento de Vernaci al trabajo de las modelos o gente de la farándula devenidas en periodistas. "Ya nadie la nombra, si no la nombramos acá porque nos pega... Me pegó por lo de 'La China' Suárez, porque le molesta que contemos quién garcha con quién, pero vos te hacés eco en tu programa y estás hablando del garche ajeno, es lo mismo", añadió la panelista que dialogó con Lucas Benvenuto tras la denuncia a Jey Mammón.

La botinera que apuntó contra Wanda Nara aludió a una supuesta molestia de Vernaci por no tener lugar en los medios, aunque la locutora conduce un ciclo radial en horario central de lunes a viernes y un programa de televisión los fines de semana. "Acá la única yarará sos vos, que criticas a la gente por la ideología. A mí me gusta todo lo que le suma al programa, me considero tan grosa que yo no compito con nadie y cada una ocupa su lugar", cerró la panelista.