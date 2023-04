Yanina Larrore destruyó a Wanda Nara: "No puedo creer"

La conductora de Masterchef cenó con Maxi López y sus hijos e hizo un polémico pedido a los dueños del restaurante. La situación indignó a Yanina Latorre y no le tuvo compasión.

Yanina Latorre se enojó con Wanda Nara y no le tuvo compasión.

Yanina Latorre se enojó con Wanda Nara y no le tuvo compasión.

Wanda Nara tiene basta experiencia lidiando con la prensa gracias a la cantidad de años que lleva en la farándula. La conductora de Masterchef estuvo más de una vez en el ojo de la polémica y no tuvo inconvenientes en mediatizar sus dramas. Sin embargo la noche del miércoles la mayor de las Nara tuvo una polémica actitud que hizo enojar a Yanina Latorre.

En LAM, el programa de Ángel de Brito, dieron a conocer que la esposa de Mauro Icardi estaba cenando en la parrilla Don Benito, ubicada en Palermo, con su ex Maxi López y sus hijos. Pero el móvil no estaba allí por la conductora de Telefe, sino que aguardaban por la llegada de Carmen Barbieri, que festejó su cumpleaños en el mismo lugar.

Los integrantes del ciclo de América se sorprendieron con la información, pero más impactados quedaron cuando el movilero les indicó que la empresaria había hecho un polémico pedido a los responsables de la parrilla. "Estaba nuestro amigo Alejandro Guatti de Intrusos, en una mesa arriba esperando a Carmen Barbieri, y le dijeron desde el restaurante: 'Te tenemos que pedir si te podes retirar porque está viniendo Wanda y no quiere prensa'", contó Santiago Sposato cronista del programa mientras mostraba desde afuera el interior del restaurante.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara

“Wanda Nara se va a sentar en esa parte que está arriba”, adelantó Sposato y Yanina Latorre no pudo contener su bronca ante la exigencia Wanda con los dueños del establecimiento. "Yo no puedo creer que pida que no haya prensa. Posta, lo digo. ¿Quién sos?”, exclamó

“¿Se olvida que es lo que es gracias a las notas y a la prensa y lo que mediatizó?", cerró la panelista, sin dar crédito a las ínfulas de la ahora morocha hermana de Zaira, que aprendió como nadie el juego de la fama y ahora reniega de ella.

Wanda se enfrentó a un participante de Masterchef

En otro momento de la noche, Wanda tuvo otro "enfrentamiento". Fue durante la emisión del último programa de Masterchef, donde la conductora sacó a relucir su humor ácido y apuntó contra Aquiles, uno de los participantes, haciéndole una pregunta sobre su relación con la fama y lanzando una picante comparación al escucharlo.

El certamen entró en una de las instancias claves y ningún participante quiere quedarse afuera. Y en una noche de desafío de comida vegana, los cocineros debieron usar el ingenio para conquistar a los jurados con texturas, sabores originales y una presentación acorde a los altos paladares de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En su habitual recorrido por las islas, Wanda aprovechó para frenarse en la cocina de Aquiles y preguntarle por la recepción que está recibiendo en la calle de su paso por el programa. "Yo famoso no soy. Te saludan por la calle, te piden fotos...", sostuvo el joven y Nara le respondió: "Entonces sos famoso Aquiles".

"No es que salgo y no puedo caminar", explicó Aquiles mientras ponía toda su atención a su preparación. Entonces la pareja de Icardi aprovechó para dar el broche de oro a la charla con un comentario picante que dejó sin palabras al participante: "Ah bueno, Mick Jagger no sos".