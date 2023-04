Wanda Nara destruyó a un participante de MasterChef: "Mick Jagger no sos"

La conductora de Masterchef lanzó un afiladísimo comentario contra Aquiles, uno de los participantes más carismáticos del reality.

Wanda Nara sacó a relucir su humor ácido y apuntó contra Aquiles, uno de los participantes más carismáticos y queridos por la teleaudiencia, haciéndole una pregunta sobre su relación con la fama y lanzando una picante comparación al escucharlo. La insólita reacción del joven ante el arranque de la conductora de Masterchef (Telefe).

Masterchef entró en una de las instancias más claves de la competencia y ningún participante quiere quedarse afuera. Y en una noche de desafío de comida vegana, los cocineros debieron usar el ingenio para conquistar a los jurados con texturas, sabores originales y una presentación acorde a los altos paladares de Donato, Damián y Germán.

En su habitual recorrido por las islas de cocina, Wanda aprovechó para frenarse ante la cocina de Aquiles y preguntarle por la recepción que está recibiendo en la calle de su paso por el reality y el cocinero indicó: "Yo famoso no soy. Te saludan por la calle, te piden fotos...". "Entonces sos famoso Aquiles", le respondió Wanda.

"No es que salgo y no puedo caminar", siguió Aquiles mientras ponía toda su atención a la preparación de su plato vegano. Entonces la empresaria y pareja de Mauro Icardi aprovechó para dar el broche de oro a la charla con una estocada que dejó sin palabras al participante: "Ah bueno, Mick Jagger no sos". Al final, Aquiles realizó un tofu relleno que no logró convencer al jurado -al punto de ganarse una lapidaria devolución- y pasó al jueves de última chance, en busca de no llegar al domingo de eliminación.

Aquiles reveló que su abuela critica sus platos de MasterChef

"¿Tu abuela te critica los platos?", le preguntó Wanda Nara a Aquiles en otro de los momentos de su charla. "Mi abuela María Ángela es más complicada que ellos tres. Es una de mis peores críticas. 'Que cómo hiciste esto, que no te das cuenta el tiempo, que por qué no pensás", respondió el joven en tono muy divertido.

Además, el participante deslizó que su abuela no solo es crítica con él sino con otros de sus compañeros en el certamen de gastronomía. "A Delfina le dijo que es muy despelotada", sentenció.