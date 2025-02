Milei se abrazó a "la internacional de derecha" en la CPAC y pidió "poner fin a la casta"

Rodeado de militantes y fanáticos conservadores y protegido de la lluvia de denuncias por el escándalo cripto, el presidente Javier Milei habló en la conferencia de la derecha más radicalizada en Estados Unidos, la CPAC. Allí, en Washington, Planteó que "sólo mediante esta internacional de derecha" podrá "ponerle fin a la casta política" y se definió como una "pesadilla" que, junto su par estadounidense Donald Trump, le quitará "los privilegios" al "partido del Estado". En un tono más controlado que en su discurso en el Foro Económico de Davos, no habló de la agenda woke y se limitó a decir que en las últimas décadas hubo un "exceso de ideología género".

"Solo mediante esta internacional de derecha podremos ponerle fin a la casta política a la que nos enfrentamos, que esta hundiendo a Occidente en la profundidad y recuperar el ímpetu para protegernos de las fuerzas despóticas que nos quieren subyugados", dijo Milei durante el encuentro de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), realizado en Washignton, Estados Unidos.

Con un discurso leído de casi media hora, el líder libertario se dedicó a reiterar sus críticas al rol del Estado y lo llamó como "un cáncer metastásico" y aseguró que existe "un partido" que quiere vivir de sus "privilegios" y que debe ser combatido por la "derecha internacional". "Hacer las cosas a medias es una invitación al regreso del Estado, que como un cáncer metastásico solo sabe expandirse y debe ser obligado a retroceder. No sirve un justo medio, todo lo que excede a la función esencial del Estado, debe ser quitado de su órbita", planteó.

Milei cuestionó no sólo a los "partidos políticos tradicionales" sino que también clasificó como sus adversarios a distintos sectores de la sociedad que pertenecen "a la gran secta del colectivismo mundial". "Los medios de comunicación tradicionales, la oligarquía sindical, los empresarios prebendarios, los burócratas permanentes no electos, las organizaciones mal llamadas no gubernamentales, las instituciones académicas y los organismos supranacionales", lanzó.

Noticia en desarrollo...