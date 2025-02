Revelan cómo el Gobierno presionó a Vischi para frenar la investigación del escándalo cripto en el Senado

Rodolfo Suárez, senador radical mendocino, reveló en declaraciones radiales cómo el Gobierno de Javier Milei presionó a su colega Eduardo Vischi para rechazar la investigación al Presidente por el escándalo cripto que los propios integrantes de la UCR habían impulsado. "Nos dijo que le llamaron desde la gobernación para pedirle que vote por mandar el proyecto a comisión", contó el exgobernador de Mendoza.

En los últimos días se produjo un hecho inédito en el Senado de la Nación, luego de que el senador Eduardo Vischi votara en contra de formar una comisión investigadora del escándalo cripto que incluye a Javier Milei. Lo insólito del caso fue que el propio Vischi fue uno de los impulsores de la investigación, pero a la hora de la votación lo hizo por la negativa.

Rápidamente comenzó a especularse con presiones del Gobierno nacional y fue otro senador radical quien lo confirmó. Así lo reveló Rodolfo Suárez, exgobernador de la provincia cuyana, en declaraciones a MDZ Radio: "Nos dijo (por Vischi) que 'se comunicaron desde la gobernación porque llamaron desde el gobierno nacional. Pidieron por favor esto".

"Pidieron por favor que no se avanzara con la comisión y, bueno, decidió que era mejor enviarla a archivo", sumó Suárez, evidenciando así no solo las presiones del Gobierno nacional para sepultar el tema sino también las internas que se viven en la UCR en el presente. No conforme con esto, el exgobernador mendocino insistió: "Este tipo de situaciones ocurren porque el país no tiene presupuesto y todo depende del Presidente. El Gobierno maneja los fondos discrecionales para negociar con los gobernadores y presionar a los legisladores". De todos modos, Suárez buscó despegarse al asegurar que no recibió presiones por parte de Alfredo Cornejo, actual mandatario de su provincia.

Criptogate: la Justicia comenzó a investigar a Javier Milei por la estafa con $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó medidas de prueba al impulsar la investigación por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en la causa en la que está denunciado el presidente Javier Milei, entre otros. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya había recibido diversas denuncias por el escándalo cripto y abrió dos expedientes, uno sobre el caso $Libra, y otro por el supuesto pedido de coimas para realizar audiencias con el primer mandatario.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, se ordenó "ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia".