Yanina Latorre tiró un palito a Diego al comentar su vida sexual: "No nos pasa"

La panelista de LAM comparó la performance sexual de su esposo con la que Wanda Nara habría contado que tuvo L-Gante y lo fulminó.

Yanina Latorre dio información sobre la relación de Wanda Nara y L-Gante y aseguró tener información de la buena performance sexual que el música de cumbia 420 habría tenido con la celebridad de redes. La panelista de LAM comparó esa realidad con la suya y demostró no contar con la misma suerte que Wanda.

La esposa de Diego Latorre, Ángel de Brito y las demás panelistas de LAM debatían sobre el vínculo entre las personalidades del espectáculo, en medio de los rumores de reconciliación de Nara con Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas menores. En pleno debate, Yanina lanzó una frase explosiva que terminó con un dardo hacia su esposo.

Yanina Latorre: Hay una frase que no puedo contar, que se la conté a Ángel

Nazarena Vélez: ¿Sexual?

Y.L: Tremenda.

Ángel de Brito: Como nadie.

Y.L: Como nadie en su vida.

N.V: Eso te engancha.

Y.L: Le hizo el amor. Algo un poco más arriba era la frase.

A. d. B: Al final lo terminamos contando.

Y.L: ¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos? Que hace mucho que no nos pasa a nosotras (risas).

En ese momento, Ángel de Brito le consultó a Yanina por qué decía eso, si ella está en pareja, y ella aclaró que se refería a que su marido se encuentra en Qatar con motivo del Mundial de Fútbol 2022 y por eso hace tiempo que no vive una experiencia parecida a la que Wanda habría tenido.

Los posteos de Mauro Icardi en alusión a su reconciliación con Wanda Nara

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo", escribió el jugador de fútbol en uno de sus posteos de Instagram, donde se mostró desde las Islas Maldivas con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

Icardi también compartió una historia de Instagram con la captura de pantalla de un mensaje que habría recibido por chat por parte de Nara, donde se pudo leer: "Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo". En su posteo, el jugador de fútbol agregó una reflexión sobre las crítica que recibió por no aceptar que la exparticipante del Bailando lo había dejado: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos".