No se pueden ni ver: Yanina Latorre y Viviana Colmenero, a los gritos en LAM

Yanina Latorre y Viviana Colmenero se dijeron de todo en LAM. El incómodo momento en pleno vivo por América TV.

Yanina Latorre y Viviana Colmenero se sacaron chispazos en pleno vivo por América TV frente a la mirada de todos sus compañeros. El tenso momento se dio en LAM, por lo que el conductor Ángel De Brito y parte de su panel tuvieron que intervenir para apaciguar las cosas y no se le vaya de las manos.

En la emisión del jueves 27 de abril, se vivió otra incómoda situación en LAM que alimenta las internas que hay dentro del programa de espectáculos. La periodista Yanina Latorre y la panelista ex Gran Hermano Viviana Colmenero soltaron una serie de comentarios luego de hablar de las oportunidades laborales que tuvieron los exparticipantes del reality show de Telefe una vez afuera de la casa.

"No te llamaron para hacer ninguna serie ni para actuar. Hablo de la realidad, de los hechos. Te ponés muy a la defensiva, muy agresiva", lanzó Latorre. En ese momento, Colmenero comenzó a hablar de su trabajo como periodista de LAM. "Ustedes tampoco son ningún best seller. Se nota que no sos periodista ¿sabes por qué? Porque los entrevistados siempre se quejan de que vos querés meter bocadillos, interrumpir", señaló.

"No te voy a permitir que te metas con mi laburo". Yo empecé a laburar y me va muy bien", expresó enojada Yanina. "¿Sabes qué diferencia hay entre Taboada, Ángel y Feudale? Se re nota que no sos periodista", agregó picante quien ganó la edición 2003 de Gran Hermano. "Claro... por eso conduzco yo cuando no está Ángel", respondió Yanina. Minutos más tarde, se metieron Nazarena Vélez y Marcela Feudale para calmar la situación y luego De Brito siguió el curso del programa que quedó con mucha tensión acumulada por esta feroz pelea.

Ángel de Brito se hartó y frenó LAM por un cruce de Yanina Latorre y Andrea Taboada: "Les estoy hablando"

Andrea Taboada y Yanina Latorre se sacaron en vivo y Ángel de Brito debió frenarlas debido a la vehemencia con la que discutían. El conductor de LAM trató de patéticas a las panelistas de su programa y ellas debieron ceder ante su reto.

"Cinthia como no admite que las personas pensemos distinto, por eso piensa que estoy enojado con ella, que la estamos matando, que hay una campaña que no sé qué", enunció Ángel de Brito en alusión a su opinión en contra de Fernández en relación a su actitud en la noche de sábado en la que le tiró gas pimienta a sus vecinos. "Le cuesta que la ataque la gente que quiere", sumó Latorre.

De Brito acusó a Yanina de defender a Cinthia por su relación de amigas y ella saltó: "No, no la defiendo por eso, porque otras veces nos hemos matado. En esto creo que la mina no estuvo mal, porque la fueron a molestar a la madrugada, mientras ella descansaba con su mamá y sus tres hijas. El gas pimienta está mal, pero yo no le creo el relato a Leila (denunciante de Cinthia) porque lo fue cambiando hasta que apareció el abogado de Mazzocco". "Chicas, en vez de gritar y hacer este show patético, ¿me puede escuchar? Las dos, porque les estoy hablando y no me escuchan", lanzó impaciente el conductor.