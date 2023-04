Yanina Latorre se quebró al contar la charla secreta que tuvo con Lucas Benvenuto sobre Jey Mammón: "No contó todo"

Yanina Latorre reveló que tuvo una conversación privada con Lucas Benvenuto, quien le contó detalles ocultos sobre todo lo que vivió con Jey Mammón.

Yanina Latorre rompió en llanto en LAM (América TV) al revelar la conversación privada que tuvo con Lucas Benveunto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual. Aunque la Justicia prescribió la denuncia en 2020, este año el tema volvió a salir a la luz luego de que Lucas lo hiciera público. En este contexto, la panelista tuvo una charla íntima con el joven, en la que le reveló detalles ocultos sobre el caso.

Lucas fue entrevistado en el programa conducido por Ángel de Brito para hablar sobre la importancia de la aprobación de la Ley Lucio. Y al referirse sobre su historia personal, contó: "Estuvimos hablando mucho por teléfono y les quería agradecer. Con Yanina fueron muchas noches hasta tarde y me he confesado con ella. Estoy muy agradecido".

Las palabras de Benvenuto emocionaron profundamente a Latorre, quien estaba en el piso de LAM escuchándolo todo. "Fueron muchas noches como hablar con un hijo y le pregunté todo. Necesitaba ponerme en contexto de lo que era su vida. Después no podía dormir, me mató el tema. Lo admiro profundamente y le agradezco porque aprendí un montón con todo esto", confesó la "angelita".

Y agregó que "le pasaron cosas más brutales de las que cuenta". "Él nunca terminó de contar todo lo que pasó con Jey. Yo prometí que no lo iba a traicionar y no lo voy a hacer. Lo bien que está, lo correcto que es, lo bien que habla... Hablé también con su pareja y lo cuida un montón. Está en pareja hace dos o tres años", cerró la panelista.

La palabra de Lucas Benvenuto sobre la aprobación de la Ley Lucio

Lucas Benvenuto habló sobre la aprobación de la Cámara alta de Diputados de la Ley Lucio, imputada a raíz del caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en La Pampa. "Para mí, hoy fue un día muy feliz dentro de todo lo que vengo viviendo. Me dio un poquito de esperanza y sé que no solo me ocurre a mí, sino que hay muchas personas contentas con este primer paso. Tenemos mucha esperanza de que salga todo bien. Es hora ya de que estos abusos no prescriban más", manifestó el joven.

En este sentido, destacó que hay muchas personas que no se animan a denunciar o que creen que no vale la pena hacerlo y que por eso es tan importante la aprobación de esta ley. "No solamente es mi caso. Creo que si se aprueba esta ley, yo podría seguir buscando mi verdad. Y no solamente yo, van a haber muchas personas que van a hablar de esto. Creo que es hora", cerró.