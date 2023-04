Habló el abogado de Lucas Benvenuto: "Empiezan a aparecer situaciones"

Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto, habló tras la entrevista de Jey Mammón a Jorge Rial y fue tajante con el animador envuelto en una fuerte polémica.

Jey Mammón rompió el silencio en una extensa entrevista con Jorge Rial que levantó una fuerte polvareda mediática y llevó a que Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto, -joven que acusó al animador de abuso sexual y lo llevó a la Justicia en 2020, aunque la causa terminó con sobreseimiento del denunciado por prescripción del delito- lanzara una declaración que complica más al conductor desplazado de La Peña de Morfi (Telefe).

En diálogo con el periodista Juan Amorín (C5N), el abogado de Lucas analizó la entrevista de Mammón en la señal de noticias y señaló: "Evidentemente, este es otro flaco favor que ha hecho (Mammón) a este intento de mejorar su situación social, porque la causa ya está cerrada. Primero hizo un comunicado, luego un video, ahora una entrevista que está editada, la próxima seguro hace una película para tratar de explicar algo que cae de maduro. A diferencia de los primeros comunicados donde decía Lucas miente, ahora dice 'no puedo llamarlo mentiroso'. Empiezan a aparecer situaciones que muestran quién miente y quién dice la verdad".

"En otro lapsus, error de su psiquis, dijo 'sinceramente y honestamente no sé cuando empecé a salir con Lucas'. Razón por lo cual esa precisión no sería del todo cierta", dictaminó en otro momento de la nota, en un incisivo desmenuzado de las palabras de Mammón. Además, remarcó: "Lucas no mintió, dijo la verdad y no modificó su relato, a pesar de la prescripción".

Qué le dijo Lucas al abogado luego de la entrevista

Cuando el periodista le preguntó a Moral si se había comunicado con su representado tras la nota de Rial a Jey, el letrado respondió: "Hablé ni bien se terminó. Le costó mucho verlo, lo escuchó a través de otras personas que le comentaban algunas cosas. También me aclaró cosas que desconocía y que me confirmaron que mentía (Mammón): Lucas nunca tuvo DNI, hasta los 18 años se manejaba con una partida de nacimiento porque su madre, que estaba sumida en un mundo de drogas, ni siquiera le había tramitado el DNI. Imaginense el estado de vulnerabilidad en el que estaba Lucas cuando era chiquito. Lucas me reveló que la primera vez que consumió marihuana fue a los 14 años y con este señor (Jey Mammón). Él siempre tuvo una aberración por las drogas porque su mamá estuvo sumida en una situación de abuso de drogas gravísimo que la llevaron, finalmente, a fallecer".

El abogado terminó su intervención con un afilado comentario sobre la serie de comunicados de Jey Mammón en sus redes sociales y sentenció: "Cuando uno tiene que corregir y modificar tanto el relato es porque, evidentemente, el otro tiene la verdad".