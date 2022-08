La muerte que golpea de cerca a Adrián Suar: "Muy triste"

El actor habló sobre 30 noches con mi ex, la primera película en la que oficiará de director. Adrián Suar protagonizará el filme junto con su colega Pilar Gamboa.

Adrián Suar contó que dialogó con la actriz Pilar Gamboa, protagonista de su próximo filme 30 Noches con mi ex, tras el fallecimiento de la madre de la artista. El actor y empresario aseguró que su colega atraviesa un momento de suma angustia por la cercana pérdida que sufrió.

"Hablé ayer con ella. La verdad es que es una situación muy difícil que está viviendo la familia. Muy triste. Fue un golpe muy duro para Pilar y para toda su familia", comenzó su descargo Suar, en diálogo con Momento D. Y añadió: "Hablé ayer y le escribí hoy. Todos los que la queremos, la estamos acompañando".

Suar se mostró acongojado ante el mal momento que vive su compañera. "Son esos golpes duros de la vida pero mucho más no tengo para decir más que la adoro, que la acompaño y que la estamos esperando. Si Dios quiere, la estaremos esperando el martes, si ella decide venir al estreno. La estaremos esperando para acompañarla", continuó el actor. Y sumó: "De lo que sí puedo hablar es decir que hizo un trabajo extraordinario. Me da orgullo compartir mi primera película como director con una actriz de ese calibre. Yo ya la conozco, no estoy descubriendo nada. Pilar lo hizo más fácil porque entiende perfectamente las escenas, es una actriz orgánica".

"He trabajado con un terapeuta que me ha acompañado durante muchos años dándome el asesoramiento para no equivocarme con temas delicados. Sobre todo porque hay mucha estigmatización; hoy la psiquiatría moderna tiende a la externación", soltó Suar en diálogo con Nuestra Tarde en relación a su preparación para dirigir el filme, en el que también participarán Rocío Hernández, "Pichu" Straneo, Elisa Carricajo, Campi, Elvira Onetto y Jorge Suárez.

La triste despedida de Pilar Gamboa a su madre en las redes

"Chau, mami. Todo es de un dolor profundo y severo. Te voy a extrañar cada día de la existencia. Por suerte fuiste tan grosa que te metiste adentro de todos y ahí te vas a quedar para siempre", comienza el texto que la actriz escribió en uno de sus psoteos de Instagram, en el que compartió algunas fotos de su mamá. Y sigue: "Menos mal que conociste a Anita y la tuviste en brazos. Ay vasca, qué infierno que es esta despedida. Te amo, ma".