La mamá de Holder le soltó la mano a su hijo: "Lo hubiera sacado a sopapos"

Gisela Holder habló por primera vez tras la eliminación de Tomás del reality Gran Hermano y lanzó un fuerte comentario sobre el desempeño de su hijo en "la casa".

Por decisión de la gente, Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano (Telefe) y su paso por el reality no estuvo exento de polémicas. Tal fue el impacto negativo de su persona que Gisela, su madre, salió a hablar en los medios de comunicación para contar su dura experiencia como televidente ante las actitudes de su hijo. "Lo hubiera sacado a sopapos de la casa", remarcó.

En diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa televisivo de Carmen Barbieri, Gisela reveló que sintió desagrado porque su hijo eligió no ser tal como es y, en cambio, optó por construir un personaje: "Yo quería que salga del programa, no me gustaba el personaje que estaba haciendo y a mí me preocupa el después. Esto es un juego, él sale de su casa y mañana no lo recuerda ni Cristo, pero tiene que ir caminando por la calle. Acá en Rosario lo conocen todos. Anoche me partió el corazón: los productores y los psicólogos me dicen 'lo podés ir a saludar, lo vamos a apartar en un cuartito, pero no le podés contar nada de el afuera. Esto es muy fuerte, no le digas nada'".

"Cuando entro, Tomás seguía eufórico y al poco tiempo quiebra. 'Tomás, ¿cómo te sentís más cómodo: con el personaje o siendo Tomi?', le dije. Y me respondió: 'No mamá, muero con el personaje porque cuando quise ser Tomi me sentí débil, sentía que me comía la casa'. El productor me miró y me hizo una mirada para que no diga nada. No estaba preparada para esto", agregó.

Siguiendo el relato de Gisela, Pampito deslizó un comentario sobre las redes de Holder y opinó: "Ayer me puse a ver los mensajes de Tomás y eran todos bastante buena onda, y partir de que está en 'la casa' levantó mucho odio en los comentarios". En consonancia con la reflexión, la mamá de Holder reveló que "fue súper desagradable" lo que mostró su hijo en el reality. "Ni yo entendí. Me dieron ganas de sacarlo a sopapos de la casa. (...) Le hubiese dicho lo mismo que le dije antes de que entre: 'lo más lindo que tienen las personas, y nunca lo pierdas, es la humildad; ese personaje te va a hacer perder", sentenció, confundida por el accionar de Tomás en Gran Hermano.