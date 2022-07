La luna de miel de Luciana Salazar y Julián Álvarez en Europa: "Romance hot y secreto"

Revelan que Luciana Salazar habría viajado a Inglaterra para ver a Julián Álvarez: los detalles sobre su luna de miel.

Luciana Salazar viajó a Europa y todo indica que sería para verse con Julián Álvarez, con quien tendría un nuevo romance. Estos rumores salieron a la luz porque el viaje de "Luli" coincide con la fecha en que el futbolista dejó River y se mudó a Inglaterra para formar parte del Manchester City, su nuevo club.

Salazar emprendió este viaje junto con sus dos padres y su hija Matilda para visitar a su hermana Camila, quien vive en Europa. Sin embargo, lo más posible es que ese viaje familiar haya sido motivado por su nuevo romance con el deportista. Por otro lado, las sospechas se intensificaron por la incómoda reacción de la modelo al ser consultada al respecto.

Cuando los periodistas de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntaron a "Luli" si iba a tener un encuentro romántico con Julián en este viaje, la mediática se negó a dar declaraciones y apenas se limitó a decir: "No, no, no. No importa. Voy a hacer un tour por ahí". Paula Varela, panelista del programa, también se comunicó con Luciana para sacarle algún dato pero la modelo no dio el brazo a torcer.

"Está tan cerrada que no me quiso decir ni adónde va. Le pregunté y me dijo: 'No te puedo decir'. '¿Pero lo vas a ver a Julián Álvarez?', le pregunté. 'No te puedo decir', me dijo. Realmente no me quiso decir nada", enfatizó Varela. Sin embargo, la periodista logró comunicarse con el personal de River y obtuvo algunos datos que confirmarían su romance.

"Averigüé con gente de River y me dijeron que al otro día de que contamos acá lo de Julián y Luli, todos los jugadores lo recibieron con un aplauso. Me dicen que él bajó la mirada, porque es muy tímido, y que se reía y no decía nada. En River ya saben todos y el presidente de River se comunicó con alguien cercano a Luciana para averiguar sobre esto", detalló la panelista. “Estamos en condiciones de afirmar que se encuentra con Julián en Europa. Es un romance hot y secreto”, concluyó Rodrigo Lussich.

El código secreto que Luciana Salazar y Julián Álvarez usan para comunicarse

Otro detalle que trascendió sobre el romance entre "Luli" Salazar y Julián Álvarez es que utilizarían un lenguaje secreto para mandarse mensajes de amor durante los partidos de fútbol. Según estas versiones, el futbolista le dedica goles haciendo un gesto de la letra "L" con sus manos cada vez que hace un gol.

"Ya habíamos contado que le había dedicado los goles haciendo un gesto. Me puse a buscar porque los fanáticos empezaron a mandarme fotos y encontramos la foto, esto fue el domingo 19, Día del Padre. Hace la 'L' con las manos por Luciana, que ahí está. Es por los goles que le dedica", detalló Varela. "Por eso ella subió fotos en sus historia con la 'L' y dos gallinitas. Esos son los guiños de amor entre ellos", cerró la periodista.