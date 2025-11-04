La legendaria figura de Telefe que podría irse a fin de año

Se conoció que famosa figura podría dejar Telefe.

El futuro profesional de Rodolfo Barili volvió a ser tema de conversación en los pasillos de Telefe. Según reveló Marina Calabró en su columna de Lape Club Social, el histórico conductor de Telefe Noticias habría sido tentado por los directivos de la famosa señal de noticias para sumarse a La Nación+ en 2026 y el estaría analizando la oferta.

La periodista de espectáculos explicó que la propuesta formaría parte de una estrategia de la señal de noticias para sumar figuras con trayectoria y credibilidad, y que el llamado a Barili se habría producido luego del reciente cambio de dueños de Telefe, tras la compra del canal por parte de Gustavo Scaglione. De todos modos, la comunicadora aclaró que él "tiene dos décadas de antigüedad" en Telefe Noticias y que se siente muy cómodo.

Estas noticias se dan cerca de fin de año cuando la mayoría de las figuras comienzan a negociar sus contratos para el próximo año. Ya en los últimos días surgieron varios nombres de talentos de larga trayectoria que podrían dejar sus actuales puestos de trabajo para ser parte de la grilla del 2026 de LN+. Al momento no hay definiciones de estos cambios.

Otras figuras en la mira de La Nación+

Vale destacar que en los últimos días Calabró también contó que Germán Paoloski fue contactado por la señal informativa. El conductor confirmó al aire que ya había recibido un ofrecimiento similar el año pasado y que todavía no tomó una decisión sobre su futuro. Además, la periodista mencionó que Antonio Laje y Pablo Rossi, actualmente en A24, podrían regresar a LN+ en 2026. En ese marco, el posible desembarco de Barili sería uno de los movimientos más resonantes dentro del periodismo televisivo argentino.