Bronca en Telefe con Marley por lo que pasó en vivo: "Se lo deben".

El conductor televisivo Marley generó polémica en Telefe, canal en el que conduce Por el Mundo e hizo lo propio con otros programas en el pasado. Qué sucedió.

El jueves, Marley hizo su debut en Masterchef Celebrity, en reemplazo provisorio de Maxi López, quien se ausentó en medio del embarazo de su pareja. Sin embargo, la aparición de Marley trajo polémica, y hasta bronca, en una compañera.

El debut del conductor fue exitoso: sus croquetas convencieron a los jueces y se ganó un lugar en el balcón. La que no corrió la misma suerte fue la actriz Emilia Attias, a quien Marley ayudó en el final para que pudiera llegar a presentar un plato, que no le gustó al jurado. "Marley se cargó un par de platos. Estoy viendo que las que están abajo se lo deben a Marley", bromeó la conductora del ciclo, Wanda Nara, aunque a Emilia Attias no le dio gracia el chiste.

Qué dijo Emilia Attias sobre la participación de Marley

"La salsa me la puso un compañero invitado", dijo Emilia Attias mientras los tres jueces probando su plato. "Yo ayudé. Si no, ni llegaba a emplatar, hubiera sido peor", acotó Marley.

Allí, el chef Germán Martitegui, visiblemente enojado con la actitud de la actriz, expresó: "Yo no mandaría al frente a un compañero que me ayuda. "No la ayuden más, chicos, y listo". Luego, Attias le dio la razón a Martitegui y aseguró: "Gracias a él pude presentar el puré". "¿Vos creés que Marley te quiso perjudicar?", insistió Wanda Nara, pero la respuesta de la actriz fue contundente: "No, hicimos un trabajo en equipo. Simplemente lo integré porque creo que tuvo mucho que ver con el final del arte del plato".