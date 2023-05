La interna menos pensada entre Beto Casella y El Nueve: "Me parece una locura"

Beto Casella está enfurecido con los directivos de El Nueve, donde hace años lleva adelante Bendita TV. Qué le pasó al conductor.

Beto Casella le hizo la cruz a los directivos de El Nueve por una situación que ya había anticipado en su programa radial por la Rock&Pop. El conductor de Bendita TV estuvo en desacuerdo con la iniciativa del canal, ya que prestó uno de sus estudios para que se desarrolle un reality show furor en otra señal.

"Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita", había lanzado Beto Casella en su ciclo radial sobre Marcelo Tinelli, quien vuelve con Bailando por un sueño en América TV. Pero como no tiene los espacios suficientes para grabar el programa, el "Cabezón" alquiló un set de El Nueve.

"Ha estado incluso por Canal 9 que me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar", soltó Beto en referencia a esta situación que finalmente se terminó concretando. "Igual, le piden adelanto de la mitad porque saben que no paga", agregó picante.

Bailando por un sueño se realizará desde el estudio 8 de El Nueve que alquiló Tinelli y la emisión, normalmente por América TV. Todavía no está confirmada la fecha de estreno pero se están ultimando detalles con respecto al jurado y la cantidad de participantes, que se presume que serán alrededor de 20 duplas de bailarines.

Filtran la jugada de Tinelli para tener a Alfa en el Bailando: "Moneda de cambio"

Marcelo Tinelli estuvo a punto de perder la posibilidad de que Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), formara parte del Bailando 2023 (América TV). El ciclo de baile ya cuenta con algunas figuras confirmadas del reality, como Coti Romero y su pareja, Alexis "Conejo" Quiroga. Sin embargo, se dice que a quien más quería era a Walter, quien por algunos motivos, estuvo a punto de decirle que no al conductor. Ante esto, Tinelli implementó una inesperada estrategia.

Aparentemente, "Alfa" es una de las exfiguras de Gran Hermano más solicitadas. Si bien varios de los ex "hermanitos" consiguieron múltiples ofertas laborales, como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Daniela Celis, el hombre de 61 años recibió varias propuestas que no pudo rechazar. Por esta razón, Tinelli hizo una drástica negociación con Kuarzo.

Según se filtró, Tinelli llegó a un acuerdo con América TV para que Kuarzo le cediera la figura de "Alfa", a cambio de que Polémica en el Bar siguiera al aire. "'Alfa' es la moneda de cambio por la cual está Polémica en el Bar al aire, chicos. Para que 'Alfa' pueda estar en el Bailando, se permitió que Polémica en el Bar se haga", explicó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece).

"¿Tan importante es Alfa? ¡Es una bomba!", comentó Nancy Duré, a lo que Paula Varela reafirmó que, "si 'Alfa' no estaba en el Bailando, Polémica en el Bar no estaba en la pantalla de América". "Bueno, es el gerente artístico del canal…", concluyó Mariana Brey.