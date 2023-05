Chau América TV: Marcelo Tinelli hará el Bailando por un sueño 2023 desde otro canal

Marcelo Tinelli tomó la decisión de no hacer la edición 2023 de Bailando por un sueño desde América TV. Qué canal eligió el conductor.

Marcelo Tinelli está ultimando todos los detalles para el regreso de Bailando por un sueño por América TV con la confirmación del jurado, casi la totalidad de los participantes y en qué horarios se emitirá. Sin embargo, se reveló un dato de último momento y es que el conductor tomó la decisión de mudar el reality show para que salga desde otro canal.

En medio del furor que ocasionó la vuelta del tradicional programa de Marcelo Tinelli, su llegada a América TV revolucionó el mundo del espectáculo teniendo en cuenta que nunca había trabajado allí. Pero lo que pasó recientemente generó algunas dudas con respecto a la forma de llevar adelante el Bailando por un sueño en el canal que tiene como a Daniel Vila como director.

Es que no tiene sets disponibles para poder hacerlo y Tinelli se encontraba a la deriva buscando estudios de televisión para solucionar el problema. La gerencia de El Nueve dio el visto bueno y ya está confirmado: usarán el estudio 8 de 1000 metros cuadrados alquilado por el "Cabezón". Cabe remarcar que a pesar de esto, el programa se emitirá por América TV.

La información fue brindada en LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito, y replicada por la periodista de espectáculos Adriana Bravista. Además de la puesta en escena, se hará un streaming en el que mostrarán y debatirán sobre todos los detalles del Bailando.

Beto Casella defenestró a Tinelli: "Ni una rata de barrio"

Marcelo Tinelli ya comenzó a tomar decisiones como gerente artístico de América mientras última los detalles para el estreno del Bailando 2023. Más allá de los jurados y de los participantes, el conductor está preocupado porque no consigue un estudio para grabar su programa. La situación fue tratada por Beto Casella y recordó los problemas económicos que arrastra el empresario.

“Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita...”, comenzó diciendo Casella en su programa de radio Nadie nos para. “Ha estado incluso por Canal 9 que me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar", contó y agregó un picante comentario: "Igual, le piden adelanto de la mitad porque saben que no paga”.

“Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarrás un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío”, afirmó la figura de El Nueve. Hace algunas semanas, trascendió un informe del Banco Central en el que el empresario encabezada la lista de personas con cheques rechazado. De hecho, Eduardo Feinmann lo acusó de tirar "cheques voladores" y vivir "como un rey”,

En ese sentido, Casella no se guardó nada al hablar del tema. “Nunca ponen guita de ellos, que es lo que podría hacer cualquiera de nosotros: algo me sale mal, pongo de la mía... eso no se le ocurre jamás”, explicó. Además, aseguró que Tinelli debería plata a productoras chiquitas y hasta “un par de sueños”, haciendo referencia a las causas por las que anteriormente competían los participantes del Bailando por un sueño. “Ni una rata de barrio ha sido tan desprolijo como él”, sentenció el conductor de Bendita.