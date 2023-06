La interna en América TV continúa: Marcela Tinayre se sacó de nuevo contra Fernando Dente

La hija de Mirtha Legrand fue lapidaria con el joven conductor. Marcela Tinayre apuntó contra Fernando Dente en América TV.

Marcela Tinayre hizo honor a su icónica frase "con la peor de las ondas" y apuntó una vez más contra Fernando Dente en Polémica en el bar. La conductora de televisión cuestionó la profesionalidad del joven artista por una falta de éste en la última emisión de su programa, Noche al Dente, en América TV.

La madre de Juana Viale se convirtió en la primera mujer en conducir Polémica en el bar en el pasado mayo, cuando el ciclo fundado por Gerardo Sofovich en 1962 estrenó una nueva temporada. A pesar de la buena onda con la que Tinayre les dio la bienvenida al público en el primer programa, con el correr de las emisiones su carácter fuerte se empezó a notar y ha hecho varios reclamos al aire.

Fernando Dente conduce un late night de entrevistas a figuras del espectáculo con secciones de humor y música en las noches de América TV, justo antes de Polémica en el bar. La adyacencia de estos programas generó una disputa, ya que Tinayre se enojó con el músico porque le entregó el aire tarde por segunda vez. "Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde", soltó a modo de chicana la hija del director de cine Daniel Tinayre. Minutos más tarde, en alusión a la efemérides del día, Marcela lanzó: "Yo ya pensé 'hoy es el Día del Arquero' y Dente me iba a entregar el Día del Arquero".

Esta realidad se dio días después de que la exconductora de Las Rubias haya despotricado en contra de Dente por su falta de puntualidad. "Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", señaló con una risa pícara y burlona la presentadora de TV al inicio de una emisión de Polémica en el Bar.

Fuerte denuncia de Evelyn Scheidl contra Marcela Tinayre

La modelo de los 80 fue compañera de Marcela Tinayre en el ciclo Las Rubias, emitido por el canal NET TV desde 2018 hasta este año, y reveló que se fue del programa debido a los malos tratos que recibía. "Hace cinco años que me fui. Ella siempre quiso hacer un programa con hombres. Ella se lleva muy bien con los hombres, con las mujeres por ahí le cuesta más trabajar a Marcela pero con hombres se lleva súper bien", señaló Scheidl en diálogo con el equipo de Socios del espectáculo. Y siguió: "Yo la quiero a Marcela, somos amigas desde que nuestros hijos iban a jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos y situaciones que vivimos: vacaciones en Punta del Este, viajes, pero el trabajo fue complicado".