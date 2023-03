La insólita revelación de Camila sobre Romina de GH: "No me deja"

La participante se sinceró sobre la relación que mantiene con sus excompañeros del reality y aseguró que hay un vínculo que la dejó bastante afectada.

Luego de su salida de Gran Hermano, Camila Lattanzio habló sin tapujos del vínculo que mantenía con sus compañeros y lanzó una fuerte declaración sobre Romina Uhrig. Pese a la cantidad de intentos de la joven de 20 años de forjar una amistad con su compañera, el vínculo entre ellas no terminó de la mejor manera y Camila no lo perdona.

En reiteradas ocasiones, la cantante confesó que se sentía bastante incómoda con la presencia de Romina en la casa, ya que presentía que la exdiputada estaba empeñada en "aprovecharse de su vulnerabilidad", según reveló en LAM. Por este motivo, en una reciente entrevista radial, Lattanzio se sinceró y reveló que ya no quería tener nada que ver con su excompañera.

Precisamente, Camila se refirió a su próximo cumpleaños, el cual tiene pensado festejar a lo grande. "Tengo 21, ahora cumplo 22 el 5 de abril. Están invitados a mi cumpleaños", reveló la joven en diálogo con Biri Biri, el ciclo radial emitido por República Z. Sin embargo, ante esta declaración, no tardaron en consultarle si había algún participante de Gran Hermano que no fuera a invitar.

Fiel a su estilo, Lattanzio aseguró: "No, voy a invitar a todos. A casi todos... Menos a Romina". Sin embargo, rápidamente remató con el particular motivo por el que la exdiputada no estaba entre la lista de invitados: "Mi mamá no me deja invitarla tampoco. La odia, más o menos".

Rápidamente, Camila aseguró que este dicho era una "exageración" y que si la va a invitar, pero con la intención de que Uhrig diga que no. "Yo la invito porque no da no invitar a todos. Pero que no venga", sentenció Lattanzio sobre este tema que todavía la tiene bastante afectada.

El calvario de Romina tras salir de Gran Hermano: "Dónde voy a vivir"

El domingo pasado Romina Uhrig abandonó la casa de Gran Hermano y previo a su salida del reality sembró con preocupación la duda que mantiene respecto a su futuro cercano. "No sé a dónde voy a ir", se sinceró la exdiputada en diálogo con Marcos, Julieta y Nacho, los tres participantes que quedaron en competencia por el gran premio.

Con 57,69% de los votos, Romina Uhrig se convirtió en la última en abandonar Gran Hermano hasta el momento. Pero en la previa de la gala de eliminación, la exdiputada sorprendió a todos al manifestar su preocupación respecto a cómo será su futuro una vez que deje la casa más famosa del país y el aislamiento posterior al que someten a los participantes para que el cambio no sea tan brusco.

Mientras estaban los cuatro integrantes en la mesa, Romina lanzó: "Ahora no sé dónde vivo". Claro que no fue la primera vez que la exdiputada habló del tema, ya que en varias oportunidades habló de su relación con Walter Festa y se mostró dubitativa de si la irá a buscar después de sus polémicas declaraciones sobre la ruptura.

"Cuando salga de acá no sé a dónde voy a ir", insistió Romina, mientras sus compañeros la escuchaban. Entonces, reconoció que podría pedir un Cabify, ya que es uno de los auspiciantes más importantes del reality, pero no sabría decirle qué dirección deberían tomar: "A dónde, no sé. La llamaré a Marita para saber dónde vivimos".

"¿Juli, puedo ir a tu casa?", cerró en broma la exdiputada, ante la poca respuesta de sus compañeros. De todos modos, la exdiputada se mostró realmente preocupada respecto a dónde vivirá ahora que ya no tiene lugar en el popular reality de Telefe.