La insólita práctica de Diego Torres con los peluches que le tiraban: "Pobres"

Diego Torres pasó por Los Mammones y dejó a todos boquiabiertos al revelar qué hacía con los peluches que le tiraban desde el público. "Pobres chicas", se sinceró el reconocido cantante tras contar la insólita práctica que llevaba a cabo en los recitales, mientras todos los presentes se descostillaban de la risa.

Los Mammones está viviendo sus últimas emisiones por la pantalla de América TV y Jey Mammón las está aprovechando. El conductor recibió este jueves a Diego Torres, que pese a los rumores de separación con Débora Bello, se mostró muy desenvuelto y simpático. El cantante cautivó a todos con su voz, mientras Jey lo acompañaba en el piano, como suele hacer con sus invitados. Pero lo que más sorprendió del intérprete de hits como Color esperanza fue la revelación respecto a qué hacía con los peluches que le tiraban durante los conciertos.

"¿Es verdad que descuartizabas los peluches que te arrojaban las fanáticas?", preguntó Jey Mammón, picante. "Más que descuartizarlos, los levantaba con una chilena, en términos futboleros, y los devolvía", comenzó contando Diego Torres, divertido con el recuerdo. Para cerrar, el reconocido cantante aseguró: "Me acuerdo de las caras de desilusión que ponían las pobres chicas y que hacían gestos como diciendo 'parece que no le gustó'. Después me di cuenta que era un poco rústico lo mío". Mientras tanto, Silvina Escudero y Gabriel Schultz no podían contener las carcajadas.

Los regalos que le hacen los fanáticos a Diego Torres

"Me imagino que no hay más ositos y que te regalan vinos, chocolates...", comentó Jey Mammón, intrigado por los obsequios que le hacen los fanáticos ahora al cantante. "No, ya no me regalan osos. Todo cambió gracias a Dios. Hay tortas, hay comida", replicó Diego Torres. Atento a lo que contó el cantante, el conductor repreguntó, con humor: "Pero no te tiran botellas al escenario, ¿no?". "No, al contrario. Vienen muy amablemente con un tinto o con chocolates", cerró Diego Torres.

El insólito pedido que recibió en Israel

Además de vinos y chocolates, Diego Torres sorprendió a todos al contar el insólito pedido que le hicieron dos fanáticas en Israel, donde se encontraba realizando un tour hace algunos años. Lo que le sucedió fue que una pareja de dos mujeres se le acercaron para contarle que estaban buscando sumar un integrante a su familia y le pidieron si él podía ser el donante de esperma para alcanzar su sueño. Intrigado, Jey Mammón quiso saber cuál había sido su reacción. Después de bromear al respecto, el cantante aclaró que no aceptó y la entrevista continuó por otro lado.