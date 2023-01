La inesperada revelación sobre Lautaro Martínez: "Tres meses"

En LAM confirmaron una noticia explosiva que tiene a Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo como protagonistas.

En las últimas horas en LAM revelaron una inesperada noticia que tiene a Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo como protagonistas. "Tres meses", aseguró el periodista Pepe Ochoa en el programa de espectáculos que se emite por las noches en la pantalla de América TV.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo fueron tendencia hace solo unos meses luego de que se especulara con una posible infidelidad de ella con Joaquín "Tucu" Correa, compañero del delantero campeón del mundo en el Inter de Milán. Desmentido por los tres, la consagración de Martínez en el Mundial de Qatar 2022 hizo olvidar a todos de estos rumores, pero en los festejos que hicieron en Bahía Blanca para homenajear al "Toro" surgió otro.

Es que en una foto que le tomaron a la joven pareja, el futbolista del Inter apoyó su mano en la panza de Gandolfo y las especulaciones sobre un embarazo explotaron en las redes sociales. En ese sentido, en LAM confirmaron la información: "Ella está de tres meses, los familiares y amigos más cercanos saben".

Además, el periodista agregó que el futbolista y su pareja volvieron a Italia para que el delantero se reincorpore al Inter de Milán y hasta aseguró que ellos ya tiraban "algunos indicios" en redes sociales del embarazo. Gandolfo y Martínez ya son padres de Nina, que el 1° de febrero cumplirá dos años.

La foto de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que despertó los rumores de embarazo.

Lautaro Martínez reveló que jugó el Mundial lesionado: "Tobillo inyectado con analgésicos"

Tras la presentación de la nota en Italia, en la que felicitaron al atacante de 25 años por el título obtenido en Qatar 2022, el bahiense admitió: "Antes del Mundial, jugaba con el tobillo inyectado con analgésicos". A pura autocrítica, el ex Racing continuó: "No he tenido el Mundial que quería, pero entró un compañero (Álvarez) que lo hizo mejor que yo y eso me puso muy contento”.

Además, "El Toro" admitió que en su primera Copa del Mundo ya pudo cumplir con el principal objetivo que tuvo desde que empezó a jugar al fútbol: “Era el sueño más grande e importante de mi carrera, el que llevaba adentro desde que era niño”. Con respecto a la recuperación de la lesión en el tobillo, Lautaro destacó que fue fundamental el reposo post Qatar para volver a estar a pleno de cara a los desafíos que se le vienen al equipo milanés: “Después de diez días de descanso, me siento bien. Si el entrenador (Simone Inzaghi) me elige, estoy listo para jugar". "No es fácil no pensar en la Copa del Mundo, pero desde que regresé a Italia mi mente sólo está en Inter y queda prepararme de la mejor manera posible para el partido contra Napoli”, puntualizó.

Con relación a la búsqueda por el campeonato de la Serie A, que se le escapó en la temporada pasada a manos de su archirrival Milan, Martínez opinó que “la carrera por el Scudetto todavía no hay terminada porque sólo ha terminado la primera parte de la temporada". Pese a que "El Nerazzurro" se encuentra quinto en la tabla de posiciones a once puntos del líder Napoli, Martínez concluyó con optimismo: "Creo en la remontada. El objetivo es prepararnos para ganar todo, como si la temporada comenzara ahora”.