La hermana de El Noba desmintió su muerte: "Mi hermano está bien"

Se anunció su muerte en televisión, pero sus familiares salieron a desmentirlo. El Noba continúa en estado crítico.

El Noba continúa luchando por su vida. Durante la tarde el jueves 2 de junio se anunció su muerte en la televisión pero rápidamente su hermana salió a desmentirlo en Instagram.

De forma tajante, Martina Segovia anunció: "Mi hermano está bien. Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mí estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas. Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien".

La noticia de la supuesta muerte de El Noba se dio pasadas las 17 horas, convirtiéndose en una de las principales tendencias de Twitter. Muchas personas incluso lamentaron su deceso, que luego fue desmentido por la propia hermana del artista.

Accidente de El Noba: qué dice el último parte médico sobre su salud

Hasta el momento, El Noba se encuentra internado en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, ubicado en Florencio Varela. En el escrito difundido por el hospital se expresa que "el paciente Lautaro Coronel de 25 años derivado por politraumatismo con traumatismo de cráneo grave secundario a accidente en la vía pública, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva cursando el 8vo día de Internación Permanece en coma, mecánicamente ventilado".

Frente a esta situación, Coronel "requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras" y "recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición". "Su estado es crítico y su pronóstico reservado, sin cambios clínicos significativos respecto del último parte médico", informaron desde el centro médico.

El Noba: quién es y su historia de vida

Acerca del "Noba", cabe destacar que nació en la mencionada ciudad de la provincia de Buenos Aires y es hincha fanático de Defensa y Justicia. Sin embargo, sus pasiones siempre fueron la música y las motos. Con su primer hit, la popularidad creció a grandes escalas y esto le dio la posibilidad de cantar con otros importantes referentes. Toda la fama que adquirió por sus logros le sirvió para tener su propia casa y dejar el trabajo que tenía como albañil desde hacía mucho tiempo.

No fue lo único que el intérprete de "Tamo Chelo" realizó antes de pasar al mundo en el que brilla. Durante la pandemia vivió momentos difíciles y se desempeñó como delivery de un local de comidas para llevar más dinero a su casa, teniendo en cuenta que es padre de una nena de 4 años. En este momento, y luego de tocar techo en lo que siempre soñó, pelea por su vida a raíz de lo que sufrió en el accidente.