La gran revelación de Rodrigo de Paul en vivo en El Trece: "Agarrate"

Rodrigo De Paul se comunicó con "El Pollo" Álvarez y protagonizó una gran revelación en vivo en Nosotros a la Mañana, por El Trece.

En medio de los rumores que lo involucran con otras mujeres famosas, Rodrigo De Paul despejó todo tipo de dudas acerca de lo ocurrido con Camila "Cami" Homs, con quien estuvo en pareja durante más de una década.

El futbolista de la Selección Argentina se comunicó por WhatsApp con su amigo Joaquín "El Pollo" Álvarez, el conductor del programa Nosotros a la Mañana por El Trece. Allí, el jugador de 27 años fue realmente lapidario y contundente con respecto a su situación amorosa actual.

La revelación de Rodrigo De Paul ante "El Pollo" Álvarez: "Estamos separados"

Uno de los temas de esta emisión fue precisamente la ruptura entre el deportista de Atlético de Madrid y la madre de sus dos hijas: Francesca (3) y Bautista, de casi siete meses. "Acá me contestó Rodrigo De Paul", comenzó el presentador, quien además aclaró: "Tenemos relación con él, ya lo contamos acá... En Madrid son cinco horas más que acá (en realidad son cuatro), así que no sé si estará mirando el programa, pero respondió. Y me puso: ´Si, amigo, estamos separados´".

El ex Racing le dejó un mensaje al periodista que fue absolutamente breve y firme: "Hace meses que estamos separados, pero está todo bien... Nosotros nos queremos mucho, hay mucho cariño, y nos respetamos porque somos familia. Pero no estamos juntos".

"Es un hombre libre, ¡así que ahora agarrate!", bromearon todos los presentes en el estudio. De esta manera, se acrecentaron los rumores de romance del futbolista con otras mujeres famosas del ambiente principalmente de la música y de la farándula. Por su lado, Camila Homs volvió a la Ciudad de Buenos Aires y publicó en su perfil de Instagram (@camihoms) algunas fotos junto con el pequeño Bautista y con algunas amigas de fiesta en Puerto Madero.

De Paul le confirmó al Pollo Álvarez que está separado de Cami Homs.

Rodrigo De Paul, ¿en pareja con otra famosa?

Más allá de que él se hizo el desentendido al respecto y desmintió cada uno de los comentarios, lo cierto es que desde que se separó de "Cami" Homs ya se lo vinculó con María Eugenia "La China" Suárez y con Tini Stoessel, entre otras.

Los likes permanentes del jugador en su cuenta oficial de Instagram (@rodridepaul) hacia las jóvenes mencionadas hicieron que se dispararan las versiones al respecto. No obstante, por el momento no hubo una confirmación desde ninguna de las partes.