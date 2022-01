¿Rodrigo de Paul y Camila Homs se separaron?: el gesto que hizo explotar los rumores

El contundente reclamo de Camila Homs a Rodrigo de Paul que alimentó los rumores de separación.

Los rumores de separación entre Rodrigo de Paul y Camila Homs comenzaron varios meses atrás, a partir del Wandagate, el escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y “La China” Suárez. Al tiempo, también se dijo que el jugador de la Selección había tenido algo con Tini Stoessel. Sin embargo, durante todo este tiempo se siguieron mostrando unidos y felices en sus redes sociales como si nada hubiese pasado. Ahora, Camila reavivó los rumores de separación con un posteo.

Después de las versiones de que De Paul la había engañado con “La China”, él salió a hablar para negarlo todo y con el tiempo las cosas parecerían haber vuelto a la normalidad: incluso pasaron las fiestas de fin de año juntos. Un nuevo posteo de ella encendió las alarmas entre sus seguidores y todo indicaría una separación que ya sucedió o que está por venir.

Ángel de Brito, experiodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) fue el primero en notarlo y lo compartió en las redes sociales. Se trata de una captura de pantalla de la cuenta de Instagram @papelyfrases, que recopila frases de libros. En una de esas publicaciones se puede leer: “Me soltaste tan fácil que pusiste en duda todo lo que me decías”. Debajo aparece el like de Camila, dando un claro indicio de que se sintió identificada.

El like de Camila Homs en un posteo de Instagram que parecería estar dirigido a De Paul.

¿Qué pasó entre Rodrigo de Paul y “La China” Suárez?

Los rumores que surgieron en medio del escándalo aseguraban que Suárez le había mandado videos íntimos a varios hombres famosos además de Icardi, entre ellos a Rodrigo. Por su parte, él lo negó todo y dio declaraciones públicas al respecto en Crónica. Durante una entrevista en La Primera, el futbolista juró por su hija Francesca que no había tenido nada que ver con “La China”.

“Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde. Me da bronca por Cami, boludo, mi mujer. Se come este garrón, pobrecita. Pero bueno, ya está. No me meto, mañana se olvidan, seguro”, había expresado en aquel entonces. Días después, se supo que pasó Navidad y Año Nuevo en familia con su esposa.

A pesar de lo fuertes que fueron estas versiones ellos nunca llegaron a blanquear si se habían separado o no. Carolina Molinari, expanelista de LAM, se la había cruzado en aquel entonces caminando por Puerto Madero con su bebé en cochecito después de varios meses viviendo afuera. “Ella está acá hace meses, se volvió. Él estaba entre los famosos chats del Wandagate, fue uno de los que aparecía mencionado”, cerró De Brito.