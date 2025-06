El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el presidente Javier Milei vetará el proyecto de ley consensuado por todos los gobernadores con el que se busca redistribuir fondos del impuesto a los combustibles. También, anunció que el Gobierno presentará "una contrapropuesta" que estará "en línea" con el ajuste que pretende llevar adelante Nación.

"Todo proyecto que rompa el equilibrio fiscal va a ser vetado", indicó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. El portavoz hizo alusión de esa manera a la actitud que tomará Milei frente a la iniciativa que elaboraron los 23 mandatarios regionales y el jefe de Gobierno porteño el lunes pasado para redistribuir, a través del índice de coparticipación federal, los fondos del impuesto a los combustibles.

"El veto es utilizado por el Presidente cada vez que una ley aprobada por el Congreso no cuenta con los recursos o la explicación de donde van a salir las partidas. Por consiguiente, lo que el presidente toma la decisión de vetar es lo que atenta contra el déficit fiscal", agregó el vocero

Pese a esta amenaza de veto, Adorni también remarcó que el Gobierno tiene entre manos una "contrapropuesta" ante este nuevo foco de conflicto con las provincias. "Hay una contrapropuesta que va a estar en línea con nuestra proyección presupuestaria", añadió, sin dar más precisiones.

Los gobernadores se reunieron el lunes pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde elaboraron un documento para modificar la Ley 23.966 y que "el producido del impuesto establecido" se distribuya de la siguiente manera: "a) Tesoro Nacional: 10,40%. b) Provincias: 58,36%. c) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69% d) Compensación Transporte Público - Decreto 652/2002: 2,55%".

La desmentida por la presunta salida de Francos

Además, Adorni negó que el Gobierno esté disconforme con el trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien recientemente encabezó la primera reunión del Consejo de Mayo. "Francos es el puente entre la visión política y la acción concreta del Gobierno. Su trabajo es el de articular con inteligencia los engranajes para impulsar la agenda de esta presidencia, labor por la que estamos agradecidos y por la que siento profunda admiración", planteó.

Un feriado menos

Por otro lado, el vocero anunció que el Gobierno nacional eliminará por decreto en las próximas horas el Día del Trabajador del Estado que se conmemora este viernes 27 de junio. El portavoz argumentó la medida en que "el trabajador del sector privado no tiene" esa misma conmemoración.

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al empelado público. El Estado no es un lugar en el que se pueda gozar un día sabático, que el trabajador del sector privado no tiene. Teniendo en cuneta que ese día es pagado con los contribuyentes del país", dijo Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

En este sentido, remarcó que "trabajar para el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia, y que de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país". "Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno", apuntó.