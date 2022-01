El Pollo Álvarez habló tras los rumores de separación: "Tefi se enoja"

El conductor de Nosotros a la Mañana dejó ver su costado más visceral al hablar de las especulaciones de la prensa.

Joaquín "El Pollo" Álvarez se expresó sobre los rumores de separación que lo rodearon en las últimas semanas y dejó ver su enojo ante la fake news. El conductor de televisión está en pareja con Tefi Russo, la reconocida instagramer que hace recetas de cocina bajo el nombre Inutilísima, y ambos pasaron Navidad separados, con sus familias, lo que hizo que los rumores crecieran vorazmente.

"No lo entiendo. Sí lo entendería si hubiera algo que es verdad. Pero cuando no pasó nada que inventen algo así, no lo entiendo", comenzó su descargo el presentador, en alusión a su molestia por el invento de los medios sobre su vida amorosa. "Me parece de una cabeza muy cuadrada u ortodoxa que no entiendan que dos personas pasen una fiesta separados".

Álvarez reflexionó sobre la falta de tacto de los periodistas que lanzaron al aire versiones de una supuesta ruptura con su pareja. "¿Qué sabés qué hay atrás? ¿Y si yo quiero pasar por algo en particular con mi familia y Tefi con la suya?", enunció el periodista y siguió: "¿Y si no pudimos combinar? La familia de Tefi vino de España y pasó con ellos y al otro día nos juntamos".

"Fue rebuscado lo que se publicó realmente, si nos siguen en las redes van a ver que estamos todo el tiempo juntos. Tefi se enoja y es lógico y por eso hizo un posteo", sumó, en diálogo con Ciudad.com, sobre la reacción de la influencer ante los rumores. "Yo quizás me la banco más porque estoy más metido en los medios. Aunque la verdad no me gustó nada porque realmente fue un invento. No jodamos".

"El Pollo" Álvarez sobre su relación con Dani "La Chepi"

"La Chepi" y Álvarez están próximos a estrenar el ciclo de entretenimientos, El Gran Juego de la Oca, donde compartirán la conducción. "No nos conocíamos, sí de las redes por supuesto. Pero nos dimos cuenta que somos muy parecidos. Somos la misma uva, usamos el mismo idioma", soltó la celebridad, sobre sus coincidencias profesionales con la humorista y cantante.

"Se van a sorprender. Conduce como si estuviese hace 20 años en la tele. Nos llevamos muy bien, ojalá se note en la pantalla", sumó Álvarez, en alusión a la capacidad innata que "La Chepi" tendría para la conducción. "Festejo que la televisión argentina apueste a algo tan grande, con tanta producción, tanto laburo y para la gente".