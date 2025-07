Modernas y elegantes: las 3 uñas chromo en tendencia para todo este 2025.

Hay tres diseños de unas chromo que van a ser tendencia todo este 2025. Las uñas cromadas, también conocidas como uñas espejo o uñas metálicas, son una tendencia que surgió hace algunos años y que ahora volvió con fuerza. Se trata de un efecto especial sobre el esmaltado de uñas, similar al de un espejo, en donde se refleja la luz solar. Se puede hacer de muchas formas, pero la más tradicional es aplicando un polvo especial sobre una capa de gel o semipermanente.

Lo mejor de las uñas chromo es que le agregan un toque único de luminosidad a la uña, y de base, podés elegir el color que quieras. Es importante destacar que para que el polvo no se salga, se debe fijar con una cabina especial UV o LED. Así que si pensabas hacértelas vos misma en casa, necesitás contar con esa cabina, o bien ir a una manicura a que te las haga. Este acabado metálico es muy elegante, sofisticado y moderno que sin dudas levanta cualquier look.

3 uñas chromo en tendencia para este 2025

1. Uñas chromo rosa

El rosa es un color de uñas que se instaló desde la llegada del "clean girl look" y que llegó para quedarse. Hailey Bieber fue una de las principales referentes de la moda en usarlas. Si sos de las que buscan tonos de uña femeninos, elegantes, clásicos y que combinen con todo, son ideales. Si bien no imitan el color natural de la uña, se acercan bastante, por lo que es una opción bastante natural y que no llama la atención. Queda bien con cualquier tipo de piel y podés elegir rosas más cálidos o más fríos, más claros o más oscuros, según tus gustos.

Uñas chromo en tendencia para este 2025.

2. Uñas chromo metálicas

Si sos un poco más arriesgada, las uñas chromo metálicas son para vos. Además del efecto metálico, son de color plateado, lo que intensifica todavía más este efecto para llevarlo al máximo. Son uñas perfectas para looks nocturnos, modernos y originales. Tienen un toque artístico que, sin dudas, levanta cualquier outfit y llama la atención. Ideal si te gusta usar joyería plateada. También queda muy bien con outfits negros.

Uñas chromo en tendencia para este 2025.

3. Uñas chromo celestes

El celeste, especialmente en tonalidades pasteles, también está muy en tendencia con su efecto chromo. Estas uñas también dan una imagen suave, delicada y femenina. Ideales para looks tanto de día como de noche, especialmente durante el invierno. Si tenés un tono de piel frío, es ideal para vos. Podés jugar con diferentes tonos del celeste, y si te animás a más, subir al azul oscuro chromo, una versión más nocturna y elegante.