Rodrigo De Paul dejó mal parada a toda la organización chilena: "No pudimos dormir"

Rodrigo De Paul habló en conferencia de prensa y disparó contra Chile por el mal momento vivido en el hotel horas antes del partido por las Eliminatorias.

La Selección Argentina venció por 2 a 1 a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no todas fueron buenas en la estadía de la "Albiceleste" en tierras chilenas. El conjunto nacional no la pasó bien en el viaje a raíz de los controles que pasó en el aeropuerto trasandino y luego en el hotel donde se alojaron fueron víctima de varios lamentables hechos. Rodrigo De Paul los detalló en conferencia de prensa sin guardarse nada.

El volante del Atlético de Madrid tuvo un gran partido y participó del segundo gol de los dirigidos por Walter Samuel -ante la ausencia de Lionel Scaloni por Covid positivo-. La mala noticia es que no estará ante Colombia en el Estadio Mario Alberto Kempes por la amarilla recibida. El futbolista argentino e sumó a Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, a quienes también amonestaron y no jugarán en Córdoba ante el elenco "Cafetero".

De Paul se refirió a cómo los trataron desde su llegada al país trasandino el pasado miércoles 26 de enero por la noche: "A los demás países sudamericanos, que no dejan de ser vecinos, hay que tratarlos de la mejor manera. Creo que las cosas se podían haber hecho diferente. Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto sin que nos dejen ir al baño. Algunas cositas haciéndonos bajar todos los bolsos, después de dos horas y media de viaje", contó el volante.

Y agregó: "Intentamos poner la mejor predisposición. Y comento un poco nada más, no digo si está bien o mal. Eso lo deberá evaluar otra gente. Después llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, y no andaban los aire acondicionados. Tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas. La gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua", detalló Rodrigo De Paul.

Por último sostuvo: "No digo si está bien o está mal. Eso lo tendrá que analizar los que quieran opinar. Yo digo como argentino y jugador representante de la Selección Argentina, que a cada selección que venga a nuestro país la tenemos que hacer sentir lo más cómoda posible, ganar y hacernos respetar donde vale que es adentro del campo de juego", concluyó el futbolista del Atlético de Madrid.

Un histórico de Chile disparó contra Dibu Martínez por las burlas

Hablamos del exatacante Iván "Bam Bam" Zamorano, quien en una entrevista brindada a TyC Sports habló de lo hecho por el arquero de la "Albiceleste". A pesar de los elogios hacia Martínez, no se guardó nada a la hora de disparar contra él. El exfutbolista con pasado en Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán entre otros, es uno de los máximos referentes del seleccionado chileno donde mostró su mejor nivel durante el clasificatorio la Copa del Mundo de Francia 1998.

Acerca de los delanteros que Martínez tendría enfrente en el partido ante Chile, "Bam bam" aseguró: "Tiene que enfrentar a Alexis, Eduardo Vargas y Ben Brereton. Ojo con 'Dibu' que está un poquito subido en las redes sociales, hay que bajarle los ánimos un poquito", afirmó. Sin embargo, "Dibu" respondió adentro de la cancha y con varias atajadas se lució ante las críticas de los chilenos que lo atacaron desde que pisó el verde césped.