Un histórico de Chile disparó contra Dibu Martínez por las burlas: "Está un poquito subido"

Un histórico jgador de Chile apuntó contra Emiliano "Dibu" Martínez por las burlas en el aeropuerto antes de subirse al avión.

Emiliano Martínez despertó la polémica minutos antes de subirse al avión para viajar a Chile. "Dibu" compartió historias del momento vivido en el aeropuerto y calentó la previa del encuentro entre la Selección Argentina y la "Roja" por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Esto generó molestias entre dirigentes políticos del país trasandino y además se sumó un histórico exdelantero chileno que lo criticó duramente por sus publicaciones.

Hablamos del exatacante Iván "Bam Bam" Zamorano, quien en una entrevista brindada a TyC Sports habló de lo hecho por el arquero de la "Albiceleste". A pesar de los elogios hacia Martínez, no se guardó nada a la hora de disparar contra él. El exfutbolista con pasado en Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán entre otros, es uno de los máximos referentes del seleccionado chileno donde mostró su mejor nivel durante el clasificatorio la Copa del Mundo de Francia 1998.

"Tuve la posibilidad de enfrentar a grandes arqueros y 'Dibu' es uno de ellos. Cuando había esa necesidad de encontrar un arquero para Argentina que te transmitía seguridad, personalidad y carácter apareció él; inclusive con ese atributo especial que tiene. Hubiera sido bonito enfrentarlo", sostuvo Zamorano, quien es además el tercer goleador histórico de Chile (34) por detrás su eterno compañero Marcelo Salas (37) y Alexis Sánchez (47).

Acerca de los delanteros que Martínez tendrá enfrente, "Bam bam" aseguró: "Hoy tiene que enfrentar a Alexis, Eduardo Vargas y Ben Brereton. Ojo con 'Dibu' que está un poquito subido en las redes sociales, hay que bajarle los ánimos un poquito hoy a la noche". Más allá de los chascarrillos, la realidad es que Chile necesita un triunfo para acomodarse, teniendo en cuenta el duelo que protagonizarán los dos rivales que tiene encima en la tabla, como Colombia y Perú.

El ministro de Interior de Chile atacó al "Dibu" Martínez

El ministro chileno Rodrigo Delgado atacó a la Selección y al "Dibu" con sus dichos: "Leí por ahí que un jugador hablaba de 'quilombo', el verdadero quilombo lo tenía la delegación argentina con sus papeles. Cuando hablan de 'quilombo', cuando hablan mal de quienes son el personal de salud, quiero explicarles porque a lo mejor no saben, pero Chile ha llegado al liderazgo mundial en vacunación, en testeo, por la labor agregada de esos funcionarios de salud de los que ellos se burlan".

"Venían con mucho desorden. Me llama la atención que lleguen con ese nivel de agresividad, yo los invitaría a que fueran más humildes, a que reconocieran que tenían ellos un quilombo en sus papeles, pero está todo en orden. Tienen que entender que cada país tiene sus normas y que nosotros somos bastante rigurosos y por eso tenemos los números que tenemos", finalizó sobre el tema que generó la polémica del día.

El verdadero motivo del retraso en el aeropuerto

Según contó el Gerente de Medios y Comunicación de AFA y Jefe de prensa de la Selección Argentina de fútbol de mayores, Nicolás Novello, a través de su cuenta de Twitter, el retraso no fue culpa de la delegación argentina. "El no funcionamiento del sistema para registrar el formulario C19 de ingreso es un problema nuestro. Ok.", escribió luego de las declaraciones del dirigente chileno.