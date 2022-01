Lionel Scaloni tiene covid y no dirigirá ante Chile por las Eliminatorias

Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que tiene Covid y no dirigirá ante Chile por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Continúan las malas noticias en el entorno de la Selección Argentina de cara al encuentro ante Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La "Albiceleste" tendrá varias bajas de cara al encuentro contra el elenco trasandino, y una de las más sensibles será la de Lionel Scaloni. El DT campeón de América confirmó en conferencia de prensa, horas antes de viajar al país vecino, que su último PCR dio positivo de Covid-19.

Por este motivo, no dirigirá al equipo nacional este jueves 27 de diciembre en Calama. En su lugar estarán Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente, ya que Pablo Aimar dio positivo en la mañana de este miércoles 26 y tampoco estará presente. Este caso positivo se suma al de Lionel Messi, quien no viajó luego de que la AFA y el PSG llegaran a un acuerdo para que no sea convocado.

"Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese ese el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile. Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte del cuerpo técnico. Por otra parte, como última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar", aseguró Scaloni en conferencia.