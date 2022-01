Alarma en la Selección argentina por un caso positivo de Covid-19 en la burbuja

Un integrante del plantel de la Selección Argentina dio positivo de Covid-19 a horas del partido con Chile por las Eliminatorias.

La Selección Argentina se prepara para los duelos ante Chile y Colombia por la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lamentablemente, el Covid-19 llegó al predio de AFA en Ezeiza este miércoles 26 de enero por la mañana. Un integrante del plantel "Albiceleste" abandonó la burbuja luego de dar positivo y preocupa a Lionel Scaloni teniendo en cuenta los mencionados compromisos.

Es el segundo caso en pocos días para la "Scaloneta", ya que el volante del Betis, Guido Rodríguez, también contrajo el virus. Sin embargo, el volante no viajó desde España para sumarse al plantel, por lo que no representó un peligro para sus compañeros. Como ya es sabido, Lionel Messi no estuvo entre los convocados tras recuperarse de la enfermedad, por un acuerdo entre el Paris Saint Germain y la Asociación del Fútbol Argentino.

El afectado por el Covid-19 dentro de la delegación de nuestro país es Pablo Aimar. El ayudante de campo de Lionel Scaloni se retiró este miércoles 26 de enero de la burbuja del predio de AFA luego de recibir el resultado. Por esta razón, no viajará a Chile para el duelo que jugará la Selección Argentina ante la "Roja" este jueves 27 desde las 21:15 en Calama. En caso de dar negativo antes del partido ante Colombia, estará en Córdoba.

Quien tampoco estará ante el equipo trasandino será Lucas Martínez Quarta. El defensor de la Fiorentina no registró signos de Coronavirus durante 10 días antes de llegar a nuestro país. Si bien estaba en condiciones de sumarse al plantel de la "Albiceleste", el PCR realizado en la previa del último entrenamiento antes de volar a Chile dio positivo, por lo que tendrá que esperar un tiempo más para volver a la cancha.

Lionel Scaloni sumó un convocado de urgencia que debutaría en la Selección Mayor

El nuevo convocado en la lista de la "Scaloneta" para enfrentar a Chile y Colombia es el defensor Nehuén Pérez, quien se desempeña en el Udinese de Italia cedido por el Atlético de Madrid. Pérez, que arribará al país este miércoles 26 de enero, tendrá su sexta convocatoria. El zaguero de 21 años, surgido de las inferiores de Argentinos Juniors, aún no debutó en la Selección Mayor.

Los comprometidos con las tarjetas son tres de los indiscutidos mediocampistas titulares: Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso. Ante la ausencia por lesión de Cristian "Cuti" Romero y la suspensión de Germán Pezzella, el candidato a ocupar el lugar en la defensa es Lisandro Martínez. En caso de que algún volante reciba una amarilla contra Chile, "Licha" jugaría en el medio ante Colombia y Pérez sería titular por primera vez en la "Albiceleste".