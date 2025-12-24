La familia de Christian Petersen rompió el silencio.

Christian Petersen sigue internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de padecer una descompensación cuando intentaba ascender al Volcán Lanín. Los médicos señalaron que el reconocido chef sufrió una falla multiorgánica, por la cual tuvieron que entubarlo.

La familia generó un profundo hermetismo en el caso, por lo cual recién pasada más de una semana se pudieron conocer algunos detalles del mismo. El más contundente fue el revelado por Fernanda Iglesias, quien señaló que los exámenes toxicológicos realizados a Christian dieron positivo tanto en cocaína como en MD, lo cual pudo haber sido el detonante del cuadro que hoy enfrenta.

¿Qué dijo la familia sobre la salud de Petersen?

En las últimas horas, las personas más cercanas al cocinero se mostraron más abiertas, dialogando con algunos periodistas acerca de la evolución de este. Carla Chiarandini, por caso, comentó en América TV que pudieron "hablar con alguien cercano" y que brindó mayores precisiones.

“Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”, fue lo que le dijo la persona en cuestión a la trabajadora de prensa, algo que va al unísono con las novedades que fueron surgiendo en otros canales, las cuales apuntaban principalmente a que Christian fue extubado (por lo que sus pulmones funcionan correctamente y no están incluido en el fallo multiorgánico que padeció). Sin embargo, no estaría ubicado en tiempo y espacio, algo que dificulta su traslado a una clínica en Buenos Aires.