La entrevista de Antonio Laje a Javier Milei apenas midió más de un punto

El bajo rating de Milei con Antonio Laje.

Este lunes el periodista Antonio Laje comenzó un nuevo programa en A24 tras su paso por LN+ y en su primer programa tuvo de invitado al presidente Javier Milei.ssin embargo los números no lo acompañaron y apenas superó el punto de rating.

Luego el mandatario brindó otra nota en la que aseguró que intentaron "sabotear" la entrevista y que había "gente haciendo ruidos" como en el reporjate que que le realizò Esteban Trebucq en plena campaña presidencial.

En lo que respecta a los canales de noticias, la entrevista de Javier Milei estuvo bastante debajo de TN que midió 2,7 puntos. Segundo estuvo Crónica TV con 1,2 y en tercer lugar el programa encabezado por Antonio Laje: tuvo un rating promedio de 1,1.

Esto es algo que ya se repitió en otras ocasiones como la nota con Yuyito González, que hasta midió menos que La Familia Ingalls o la reciente charla con Esteban Trebucq que no logró entrar ni siquiera en el podio entre los canales de noticias.

Respecto de el supuesto "sabotaje", el mandatario afirmó: "Lamentablemente parece que han intentado sabotear la entrevista, interfiriendo sobre el sonido cuando me estaban reportando. Una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso. No me sorprende, el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido, parece que intentaron replicar las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 23".

La entrevista de Antonio Laje a Javier Milei fue superada en rating por TN y Crónica

​​​​​​​

El rating no acompañó a Milei y LN+ quedó fuera del podio

Pese a que desde algunos sectores trataron de vender que la entrevista que le hizo Esteban Trebucq al presidente Javier Milei fue un "éxito", los números del rating demuestraro lo contrario, pues no estuvo ni siquiera entre los tres programas más vistos del lunes pasado entre los canales de noticias.

La entrevista a Milei fue el plato fuerte de LN+ en el lanzamiento de su programación 2025. Sin embargo, el programa conducido por "El Pelado" Trebucq quedó detrás de dos ciclos de TN y un de C5N, según el relevamiento Kantar Ibope Media, la empresa encargada de medir el rating de la televisión argentina. En ese sentido, la entrevista del presidente Javier Milei con Esteban Trebucq en su programa +Verdad (LN+) midió apenas 2,60 puntos de rating promedio. De esta forma, el ciclo se ubicó en el cuarto lugar entre los canales del cable.

Y aunque consiguió picos de 3,3 y LN+ ganó esa franja horaria, la señal de noticias no pudo meterse en el podio de los programas más vistos de jornada en el cable. Por delante de la nota con el mandatario estuvieron Todo Noticias a las 10 (TN) Argenzuela (C5N) y Está Pasando (TN), con 3,33, 2,84 y 2,64 puntos de rating respectivamente.